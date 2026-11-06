이강인 스승, 통산 3승 1무 6패지만 최근 주요 대회에선 우위...한지 플릭만 만나면 상승세

[골닷컴] 김형중 기자 = 아틀레티코 마드리드의 디에고 시메오네 감독이 FC바르셀로나의 한지 플릭 감독을 상대로 지난 시즌에 이어 우위를 점할 수 있을까?

아틀레티코 마드리드는 9일 오전 5시(한국시각) 스페인 마드리드에 위치한 리야드 에어 메트로폴리타노에서 2026/27 라리가 12라운드 바르셀로나와 홈 경기를 치른다. 지난 시즌 중요한 두 번의 맞대결에서 모두 승리를 차지한 아틀레티코는 좋은 분위기를 이어가겠다는 각오다.

6일 스페인 일간지 '마르카' 보도에 따르면, 시메오네 감독과 플릭 감독의 라이벌 구도가 형성되고 있다. 실제로 바르셀로나의 플릭 감독이 지도자 커리어를 시작한 이래 가장 많이 상대한 감독이 시메오네 감독이다. 지금까지 12번 만났다. 시작은 6년 전인 2020년 10월 21일이다. 플릭 감독이 바이에른 뮌헨을 이끌던 시절 챔피언스리그 조별리그 1차전에서 알리안츠 아레나를 찾은 아틀레티코 마드리드를 4-0으로 대파했다. 이후 맞대결의 대부분은 플릭 감독이 바르셀로나 사령탑에 오른 뒤 성사됐다. 12경기 중 10경기가 바르셀로나 시절이었고, 이 10경기에서 플릭 감독은 6승 1무 3패를 기록했다.

숫자만 보면 플릭 감독의 우세다. 그러나 승패의 무게는 다르다. 시메오네 감독은 지난 시즌 가장 중요한 두 대회에서 바르셀로나의 발목을 잡았다. 첫 번째는 코파 델 레이 준결승 1차전이었다. 아틀레티코 마드리드가 바르셀로나를 4-0으로 대파했다. 2차전에선 바르셀로나가 3-0으로 승리했지만 합계 4-3으로 아틀레티코 마드리드가 결승에 올랐다. 두 번째는 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 8강이다. 아틀레티코 마드리드가 캄프 누에서 열린 1차전을 2-0으로 가져갔고, 바르셀로나는 메트로폴리타노 2차전에서 2-1로 이겼지만 합계 2-3으로 짐을 쌌다.

다음 경기 ATM 스페인 프리메라리가 15:00 BAR

지난 시즌 두 중요한 대회에서 시메오네 감독이 모두 플릭 감독의 발목을 잡은 셈이다. 올 시즌 첫 맞대결을 앞두고 플릭 감독이 설욕할 수 있을지 관심이 커지는 이유다.

두 감독의 맞대결은 다득점 양상의 경기가 많다. 12번 만남 가운데 0-0으로 끝난 경기는 한 번도 없다. 한쪽이 무실점으로 이긴 경기도 1-0 한 경기뿐이다. 서로 다른 철학을 가진 두 감독의 대결답게 매 경기 치열한 공방이 오갔다는 뜻이다.

이번 경기를 앞둔 분위기는 바르셀로나가 앞서 있다. 바르셀로나는 라리가 선두를 달리고 있으며 직전 라운드에서 알라베스를 6-1로 대파했고, 챔피언스리그에서도 아스톤 빌라를 3-0으로 꺾었다. 반면 아틀레티코 마드리드는 리그에서 2위에 올라 있지만, 챔피언스리그에서 바이에른에 0-2로 패해 분위기가 가라앉은 상태다.

플릭 감독 입장에선 라이벌 관계가 형성되고 있는 상황에서 지난 시즌 큰 무대 패배가 아쉬움을 남는다. 이번 맞대결에 승리가 절실하다.

한편, 아틀레티코 마드리드의 이강인은 라리가 복귀 후 바르셀로나와 처음으로 만난다. 올 시즌 리그 11경기에 모두 출전한 만큼 이날도 경기에 나설 것으로 보인다.