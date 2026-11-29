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[골닷컴] 김형중 기자 = 이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 두 달 반 만의 득점으로 팀의 3-2 승리를 이끌었다.

이강인이 29일 오전 2시 30분(한국시간) 에스타디오 마누엘 마르티네스 발레로에서 열린 2026/27시즌 라리가 14라운드 엘체와 원정 경기에서 시즌 3호 골을 터트렸다. 아틀레티코 마드리드는 이강인의 활약에 힘입어 3-2로 승리하며 승점 34점으로 2위에 올랐다.

리그 10경기에서 9승째다. 이강인은 4-4-2 포메이션에서 훌리안 알바레스와 투톱으로 선발 출전했다. 전반 5분 알레한드로 그리말도가 페널티킥으로 선제골을 넣은 뒤 2분 만인 전반 7분 이강인이 추가골을 터뜨렸다. 엘체의 페널티박스 근처에서 강하게 압박해 공을 뺏은 뒤 드리블로 수비를 벗겨내고 왼발 낮은 슈팅으로 골문 구석을 갈랐다.

9월 17일 오사수나전 이후 리그 8경기, 공식전 11경기 만의 득점이다. 이후 아틀레티코 마드리드는 전반 26분 마르팀 네투에게 한 골을 내줬지만 전반 41분 알바레스가 달아나는 득점을 터트렸고, 후반 3분 부바 상가레에게 다시 실점했지만 끝까지 리드를 지켰다. 이강인은 후반 25분 교체되어 경기장을 빠져나왔다.

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이강인은 경기 후 스페인 매체 마르카와 인터뷰에서 소감을 전했다. 그는 "모든 원정 경기는 어렵다. 우리는 잘 시작했지만 막판에 어려움을 겪었다. 개선할 부분이 있지만 전반적으로 경기를 잘 풀었다고 생각한다"라며 "컨디션은 좋다. 한 걸음씩 나아가고 있다. 아직 팀에 적응 중이다. 잘될 때도 있고 아닐 때도 있다. 중요한 것은 계속 열심히 하는 것이다"라고 말했다. 이어 "나를 지원해주는 동료들과 코칭스태프에 감사한다"고 덧붙였다.

아틀레티코는 12월 2일 캄프누에서 선두 바르셀로나와 다시 만난다. 11월 8일 홈에서 바르셀로나에 1-2로 패한 뒤 24일 만의 리그에서 재대결을 펼친다. 이강인은 한 달도 안 돼 같은 팀을 두 번 만나는 일정에 대해 "모르겠다. 이 세상에는 항상 아주 이상한 일들이 벌어지는 것 같다"고 말했다. 또 "우리는 한 경기 한 경기에 집중한다. 승리를 따내기 위해 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

한편, 스페인 일간지 아스는 디에고 시메오네 감독의 이강인에 대한 평가를 보도했다. 아스는 시메오네 감독이 이강인의 슈팅과 그리말도가 올라갈 공간을 만들어주는 측면 이동의 자유로움을 높이 평가하지만, 후반에 교체되기 전까지 풀타임 영향력을 더 키워야 한다고 짚었다고 전했다.