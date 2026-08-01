이강인 떠나보내고도 아시아 시장 계속 공략한다…‘HERE WE GO’ 이적 전문가 확인 “PSG 파격 결단, 日 수문장 영입 추진”

파리 생제르맹(PSG·프랑스)이 일본 수문장 스즈키 자이온(23·파르마 칼초)을 영입을 추진 중이다.

유럽 축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 지난달 31일(한국시간) 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “PSG는 이번 주말에 마그네스 아클리오체 영입이 확정되면 곧바로 스즈키 영입에도 나설 것”이라고 전했다.

만약 PSG가 자이온을 영입하게 된다면, 자이온은 일본 축구 역사상 최초로 PSG 유니폼을 입는 선수가 된다. 아시아로 범위를 확대하면 지난 2023년부터 3년 동안 활약한 이강인(25·아틀레티코 마드리드)에 이어 두 번째다.

물론 PSG는 자이온을 영입하기 위해 치열한 경쟁이 불가피하다. 로마노 기자에 따르면 자이온은 복수의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단의 관심을 받고 있다. 구체적으로 EPL 구단의 이름은 공개하지 않았지만, 리즈 유나이티드와 애스턴 빌라가 현재까지 자이온을 주시하는 구단으로 파악되고 있다.

뉴캐슬 유나이티드도 최근까지 자이온을 주시한 EPL 구단 중 하나였으나 경쟁이 치열해지자 루카시 호르니첵 영입으로 선회하면서 협상을 중단했다. 유벤투스(이탈리아)는 자이온에게 러브콜을 보냈으나 거절당했다.

가나계 미국인 아버지와 일본인 어머니 사이에서 태어난 일본 출생 혼혈 스즈키는 우라와 레드 다이아몬즈(일본)에서 프로 데뷔한 후 신트트라위던(벨기에)을 거쳐 현재 파르마 칼초(이탈리아)에서 뛰고 있는 일본 국가대표 수문장이다.

가나계 미국인 아버지의 피를 물려받은 그는 우월한 신체조건과 뛰어난 운동 능력을 자랑한다. 반사신경이 타고난 데다, 위치 선정이나 판단력도 준수해 기본적인 선방 능력 자체가 빼어나고, 발밑 기술과 패싱력이 좋아 후방 빌드업 능력까지 갖췄다.