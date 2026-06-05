이강인 드디어 결단 내렸다! 이적 요청→아틀레티코 마드리드 합류 초읽기…"최우선 영입 목표, 韓 투어까지 계획"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이강인(25·파리 생제르맹)이 계속해서 아틀레티코 마드리드와 연결되고 있다.

스페인 매체 '마르카'는 4일(이하 한국시간) "파리 생제르맹(PSG)은 올겨울 막아섰던 이강인의 이적을 이제 허용하고자 한다. 이 가운데 아틀레티코는 대한민국 투어를 검토하고 있으며, 그가 최고의 흥행 카드가 되길 바라고 있다"고 보도했다.

매체는 "이강인은 올여름 마테우 알레마니 아틀레티코 스포츠 디렉터의 최우선 영입 목표 중 한 명으로 떠올랐다. PSG도 이를 알고 있으며, 이강인도 이적을 원하고 있다"며 "그는 지난 1월에도 알레마니의 관심을 받았지만 루이스 엔리케 PSG 감독은 백업 자원 중 한 명을 잃는 것을 원하지 않았다"고 전했다.

그러면서 "당시 아틀레티코와 PSG는 올여름 다시 대화를 이어가기로 약속했다. 이강인 역시 PSG에 더 중요한 역할을 맡을 수 있는 팀에서 경력을 이어가고 싶다는 뜻을 전했다. 구단은 그를 향한 존중 차원에서 제안을 들을 의향이 있다. 다른 한편으로는 올여름이 이적료 수익을 거둘 수 있는 최적의 시기"라고 덧붙였다.

아틀레티코는 올여름 이강인 영입과 동시에 프리시즌 한국 투어를 추진하겠다는 계획이다. 매체는 "이강인은 한국뿐 아니라 아시아 전체에서 아이콘이며 주요 브랜드의 관심을 받는 선수"라며 "이적이 오는 8월 전에 성사된다면, 아틀레티코가 계획하고 있는 한국 투어는 큰 열풍을 일으킬 것"이라고 내다봤다.

이강인이 3년 만에 유니폼을 갈아입을 전망이다. 이강인은 2023년 여름 RCD 마요르카를 떠나 PSG에 합류한 뒤 세 시즌을 보냈지만, 어느 한 시즌도 확실한 주전으로 뛰지 못했다. 특히 가장 중요한 대회라고 할 수 있는 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에서는 27경기 연속 선발 명단에서 제외됐고, 두 시즌 연속 결승전에 결장하며 엔리케의 외면을 받았다.

이는 이적을 결심한 결정적인 배경이 됐다. 유럽 이적시장 소식에 정통한 파브리지오 로마노 기자는 2일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이강인이 더 많은 출전 시간을 얻고자 PSG를 떠날 계획"이라며 "아틀레티코는 몇 달 전부터 그의 영입 의사를 밝혀 온 구단 중 하나다. 앞으로 더 많은 구단이 관심을 보일 것으로 예상된다"고 밝혔다.

구체적인 이적료까지 거론됐다. 스페인 매체 '엘 골 디히탈'은 3일 "이강인이 PSG에 이적을 요청했다. 알레마니를 비롯한 아틀레티코 운영진이 그의 영입 협상을 위해 프랑스 파리로 향한 상황"이라며 "PSG는 이강인의 이적료로 4천만~5천만 유로(약 713억~891억 원)를 원하고 있으며, 아틀레티코는 4천 500만 유로(약 802억 원) 선에서 협상을 마무리할 수 있을 것으로 보고 있다"고 짚었다.

알레마니뿐 아니라 디에고 시메오네 감독이 이강인을 원하고 있다는 점에서도 아틀레티코는 매력적인 행선지다. 매체는 "이강인은 자신의 재능이 더 빛을 발할 수 있는 리그로 복귀하는 것을 최우선으로 삼고 있다. 실제로 발렌시아와 마요르카에서 활약은 2023년 PSG 이적의 발판이 됐다"며 "이는 시메오네가 높이 평가하는 점이기도 하다. 그는 전진 패스, 수비 가담, 중거리 슛 능력을 갖춘 공격형 미드필더를 원하고 있으며 이강인은 그 조건에 부합하는 자원"이라고 설명했다.