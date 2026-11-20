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[골닷컴] 반진혁 기자 = “이강인이 손흥민조차 달성하지 못한 위업을 이뤄냈다.”

축구 통계 사이트 ‘라이브 스코어’는 20일 “이강인이 아시아축구연맹(AFC) 올해의 선수 시상식에서 2년 연속 수상이라는 기록을 세우면서 역사에 이름을 남겼다”고 조명했다.

이어 “이강인은 손흥민조차 달성하지 못한 위업을 이뤄냈다”며 2연속 올해의 선수 선정을 주목했다.

그러면서 “이강인은 파리 생제르맹(PSG)를 떠나 아틀레티코 마드리드에 입단하면서 스페인 무대로 복귀했다. 우승 경력을 바탕으로 트로피 획득을 기대하고 있다”며 새로운 출발을 응원했다.

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AFC는 지난 19일 방콕에서 2026 AFC 어워즈를 개최했다. 올해의 남자 국제 선수상의 주인공은 이강인이었다.

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올해의 남자 국제 선수상은 아시아가 아닌 이외의 리그에서 활약하는 최고의 선수에게 주어지는 상이다.

이강인은 황인범과 일본의 일본의 우에다 아야세와의 경쟁에서 우위를 점했다.

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이강인은 지난 2025년에 이어 수상의 기쁨을 누렸다. 손흥민은 2019, 2023년 영예를 안았지만, 연속 기록은 없다.

이강인은 지난 시즌 PSG에서 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)와 프랑스 리그1 우승에 일조했다.

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특히, 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서도 존재감을 과시했다. 대한민국은 조별 탈락했지만, 돋보였다.

이강인은 패스 부분에서 미친 존재감을 선보이면서 세계적인 선수들과 함께 거론되면서 주가를 끌어올렸다.

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이강인은 월드컵 이후 PSG와 종료 후 아틀레티코 마드리드로 이적하면서 마요르카 시절에 이어 스페인 무대에서 활약하게 됐다.

이강인은 이번 시즌 15경기에 출전해 2골 1도움의 공격 포인트를 기록하는 중이다. 특히 UCL 무대에서는 패스 성공률이 91%에 달한다.

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이와 함께 스페인 프리메라리가 기대 득점은 1.87을 기록하는 중이다.

사진=게티이미지