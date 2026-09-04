“이강인이 측면 공격 담당하면서 역습에 유리한 포메이션 구축” 아틀레티코 마드리드 4경기 무패 조준

[골닷컴] 반진혁 기자 = 이강인과 아틀레티코 마드리드가 또 웃을까?

아틀레티코 마드리드는 5일 오후 11시 15분(한국시간) 스페인 빌바오에 위치한 산 마메스 바리아에서 아틀레틱 클루브와 2026-27시즌 스페인 프리메라리가 4라운드 경기를 치른다.

아틀레티코는 개막 후 2승 1무로 3위다. 선두 추격을 위해서는 시즌 초반 승점 쌓기가 중요한데 4경기 무패에 도전한다.

베팅 사이트 ‘토피웹’은 이강인이 이번 경기에서도 선발 출격할 것으로 내다봤다. 3경기 연속으로 스타팅 멤버에 이름을 올릴 것이라는 전망이다.

그러면서 “아틀레티코는 아데몰라 루크먼과 이강인 측면 공격을 담당하고 있는데 역습에 유리한 포메이션을 구축했다. 원정 경기에 적합할 수 있다”며 선전을 예상했다.

이강인은 파리 생제르맹(PSG)에서 활약하다가 이상한 분위기가 감지됐다. 자리가 사라진 것이다. 중요한 시점에서 빠지면서 핵심 자원이 아니라는 분위기가 강했다.

특히, 직전 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승전에 단 1분도 출전하지 않으면서 이적 추진은 탄력을 받았다.

이강인을 향해서는 아틀레티코가 꾸준하게 관심을 보였다. 디에고 시메오네 감독이 계속해서 러브콜을 보낸 것이다.

이강인은 월드컵 이후 PSG를 떠나 아틀레티코 이적을 확정했다. 데뷔전에서 골까지 터트리면서 화려한 복귀를 신고했다.

이강인의 시즌 첫 골은 엄청난 주목과 함께 극찬을 끌어냈다.

스페인 매체 ‘아스’는 “이강인은 13분 만에 아틀레티코의 분위기를 완전히 바꿔놨다. 마치 앙투안 그리즈만의 골처럼 멋진 득점을 만들었다”고 평가했다.

이어 “이강인의 아틀레티코 이야기는 더할 나위 없이 좋은 시작이었다. 좁은 공간이나 어려운 경기에서 뛰어난 창의력을 발휘하는 선수다. 경기의 속도를 높이고 상대 수비를 무너뜨리는 데 능하다”며 기대감을 드러냈다.

이강인의 이번 시즌 첫 골은 8월 이달의 골 후보에 오르기도 했다.

스페인 프리메라리가는 공식 채널을 통해 8월 이달의 골 후보를 발표했다. 이강인을 비롯해 마리아노 디아스(데포르티보 알라베스), 세르히오 마르티네스(라싱 산탄데르) 총 3명이 이름을 올렸다. 투표로 결정되는데 전문가 위원회 60%, 팬 40%를 합산한다.

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