공유하기 Google에서 GOAL을 팔로우하세요

광고

이강인(25)과 한솥밥을 먹고 있는 알렉산데르 쇠를로트(30·이상 아틀레티코 마드리드)가 매각될 수도 있을 거란 전망이 나왔다.

스페인 매체 스포르트는 27일(한국시간) 스페인 축구 이적시장 전문가 마테오 모레토 기자의 말을 인용해 “아틀레티코 마드리드는 이적료 2500만 유로(약 368억 원)의 제안을 받으면 쇠를로트를 매각할 의향이 있는 것으로 알려졌다”고 보도했다.

보도에 따르면 발렌시아와 유벤투스, 트라브존스포르 등 복수 구단이 쇠를로트 영입에 관심을 보이고 있다. 특히 하비에르 아기레 감독 부임 후 강등권 탈출에 성공했으나 득점력이 여전히 부족해 공격진 보강을 계획하고 있는 발렌시아가 적극적이다.

다만 과거 누적된 대규모 부채와 신구장 건설 지연, 그리고 피터 림 구단주 체제에서 방만한 운영으로 인해 재정적으로 어려운 발렌시아는 아틀레티코 마드리드가 책정한 쇠를로트의 이적료를 지불할 수 없어 이적은 현실적으로 불가능할 거로 예상되고 있다.

광고 광고

이에 지난여름부터 적극적으로 러브콜을 보낸 유벤투스가 유력한 차기 행선지로 꼽히고 있다. 구단의 매각 의사를 알고 있는 쇠를로트도 가급적이면 스페인 라리가에서 커리어를 계속 이어가길 원하지만, 이탈리아 세리에A행도 긍정적으로 생각하고 있는 것으로 전해졌다.

노르웨이 출신의 쇠를로트는 1m95cm의 큰 키를 활용한 제공권 능력과 강력한 왼발 슈팅을 앞세운 골 결정력이 최대 장점이다. 지난 2024년 아틀레티코 마드리드 유니폼을 입은 그는 지금까지 모든 대회 통틀어 115경기 동안 45골(4도움)을 넣었다.

다만 최근 들어서 잦은 부상과 기복 있는 경기력으로 조금씩 입지를 잃고 있는 흐름이다. 실제 지난 23일 헤타페와 맞대결에서 이강인이 정교한 크로스와 날카로운 침투 패스로 만들어준 두 차례 결정적 득점 기회를 모두 놓치면서 혹평을 받았다.