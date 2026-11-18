[골닷컴] 배웅기 기자 = 크리스티안 로메로(28·아틀레티코 마드리드)의 부상 복귀에 또다시 제동이 걸렸다.

스페인 매체 '마르카'는 18일(이하 한국시간) "로메로의 부상 회복이 예상보다 더디게 진행되고 있다. 이번 A매치 휴식기는 로메로가 몸 상태를 끌어올릴 최적의 기회로 여겨졌지만, 그는 여전히 팀 훈련에 합류하지 못했다"고 보도했다.

매체에 따르면 로메로는 여전히 회복 과정을 밟고 있다. 이에 따라 오는 23일 스페인 헤타페의 에스타디오 콜리세움에서 열리는 헤타페와 2026/27 라리가 13라운드 원정 경기 출전 역시 사실상 불발됐다.

앞서 로메로는 지난달 17일 스페인 바르셀로나의 RCDE 스타디움에서 치러진 RCD 에스파뇰과 2026/27 라리가 9라운드 원정 경기(1-0 승리)에 선발 출전했다가 내전근 통증을 호소하며 교체됐다.

이후 5경기에 결장한 로메로는 지난달 31일 레반테 UD전(2-0 승리) 대기 명단에 이름을 올렸지만 새로운 부상이 겹치면서 재활 과정을 처음부터 다시 밟아야 했다. 결국 4일 바이에른 뮌헨전(0-2 패)과 9일 바르셀로나전(1-2 패) 등 중요한 연전에도 나서지 못했다. 디에고 시메오네 아틀레티코 감독 역시 그의 공백을 뼈저리게 체감해야 했다.

아틀레티코는 로메로가 완벽한 몸 상태로 복귀할 수 있도록 신중을 기하고 있다. 팀 훈련이 늦어지더라도 부상 재발을 막기 위해 복귀 시점을 무리하게 앞당기지 않을 방침이다.

마르카는 "아틀레티코는 로메로의 구체적인 복귀 시점을 못박지 않았다"면서도 "그는 다음 주부터 팀 훈련에 합류해 감각을 끌어올릴 전망이다. 수비진에 안정감을 불어넣는 것은 물론, 팀 전체 분위기를 바꿀 수 있는 존재인 만큼 완벽한 회복에 초점을 맞추고 있다"고 설명했다.

로메로는 이르면 26일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열리는 비킹 FK와 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 5차전 홈 경기에서 복귀전을 치를 수 있을 것으로 보인다. 그가 결장한 5경기에서 2승 1무 2패를 기록한 아틀레티코로서는 '천군만마'를 얻게 되는 셈이다.