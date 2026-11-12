이강인은 칼 같이 교체하더니…바르사전 완패 후 드러난 시메오네 감독의 고집 "알바레스는 안 뺄 거야"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 디에고 시메오네(56) 아틀레티코 마드리드 감독의 용병술이 도마에 올랐다.

아틀레티코는 9일(이하 한국시간) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 바르셀로나와 2026/27 라리가 12라운드 홈 경기에서 1-2로 역전패했다. 이로써 아틀레티코는 9승 1무 2패(승점 28)를 기록하며 3위로 내려앉았다.

이날 아틀레티코는 전반 9분 줄리아노 시메오네의 이른 선제골로 앞서 나갔지만, 전반 45분과 후반 21분 페르민 로페스에게 멀티골을 허용했다. 특히 후반 15분 이강인(25)을 불러들이고 알렉산데르 쇠를로트를 투입한 뒤 볼 점유에 어려움을 겪었고, 이는 결국 역전패라는 결과로 이어졌다.

이강인이 비교적 이른 시간 교체된 반면 훌리안 알바레스(26)는 후반 내내 부진한 경기력을 보였음에도 풀타임을 소화했다. 아틀레티코 소식을 전하는 스페인 매체 '인투 더 칼데론'은 10일 "시메오네는 이강인과 알렉스 바에나를 교체하면서도 알바레스는 그대로 남겨 뒀다. 알바레스는 라이트백으로 교체 투입된 프렝키 더용을 상대했고, 이는 아틀레티코가 쥐고 있던 전술적인 이점을 완전히 지워 버렸다"고 설명했다.

매체에 따르면 시메오네는 후반 교체를 단행하며 가비 수석 코치에게 "알바레스는 교체하지 않겠다"고 말했다. 알바레스를 향한 시메오네의 신뢰는 경기 후 기자회견에서도 드러났다. 시메오네는 "알바레스는 좋은 모습을 보였다. 그가 잡은 기회 외에도 여러 공격 상황에 관여했다"고 전했다.

그러면서 "우리는 모두 알바레스가 득점하길 바랐다. 그는 훌륭한 선수이기 때문에 인내심을 갖고 지켜볼 것이다. 우리가 원하는 목표를 이루기 위해서는 최고의 기량을 갖춘 알바레스가 필요하다. 그렇지 않다면 우리는 그곳에 도달하지 못할 것"이라고 덧붙였다.

앞서 알바레스는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 치르던 당시 바르셀로나로 떠나고 싶다는 뜻을 내비쳤고, 아틀레티코가 이적을 허용하지 않겠다는 강경한 입장을 고수하자 훈련 불참을 고려해 논란을 일으켰다. 아틀레티코 잔류가 결정된 후에도 수많은 팬의 야유에 시달려야 했다.

알바레스는 지난달 25일 리야드 에어 메트로폴리타노에서 치러진 데포르티보 아 코루냐와 2026/27 라리가 10라운드 홈 경기(1-0) 후 인터뷰를 통해 "내 발언과 관련해 사과하고 싶다. 말하는 방식도, 시점도 모두 잘못됐다"며 "늘 아낌없는 지지를 보내 준 점을 생각하면 내가 팬이었더라도 분노했을 것"이라고 고개를 숙였다.

이어 "지난 몇 주 동안 많은 지지를 받은 만큼 이제는 스스로 발전하고 더 나아지는 데 집중해야 할 때"라며 "몸 상태는 좋다. 기량을 끌어올리고자 노력하고 있으며 최근 들어 피지컬이나 볼을 다루는 감각 모두 좋아졌음을 느꼈다. 겸손한 자세로 노력해 그동안 보내 준 모든 성원에 보답하고 싶다"고 밝혔다.