음바페, '절친' 이강인 논란에 입 열었다…"따로 언급하지 않을 것, 심판도 인간이고 실수해"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이강인(25·아틀레티코 마드리드)의 '절친' 킬리안 음바페(27·레알 마드리드)가 '마드리드 더비'에서 불거진 판정 논란에 말을 아꼈다.

레알은 지난 21일(한국시간) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 아틀레티코와 2026/27 라리가 7라운드 원정 경기 '마드리드 더비'에서 1-2로 석패했다.

이날 패배로 레알은 4위(5승 2패·승점 15)로 밀려나며 1위 바르셀로나(7승·승점 21)와 승점 차가 6으로 벌어졌다.

그라운드 안팎에서 많은 논란을 낳은 경기였다. 특히 심판진의 판정이 그랬다. 문제의 상황은 전반 37분과 45분 각각 발생했다. 전반 37분 크리스티안 로메로가 태클을 피하는 과정에서 주드 벨링엄의 왼쪽 무릎을 밟았고, 전반 45분에는 이강인이 볼 경합을 벌이던 중 페데리코 발베르데의 왼쪽 발목을 향해 거친 태클을 가했다. 로메로에게는 경고가 주어졌지만, 이강인의 태클은 파울이 선언됐을 뿐 별다른 처벌은 이뤄지지 않았다.

스페인 매체 '아스'는 경기 후 "스페인왕립축구연맹 심판기술위원회(CTA)는 마드리드 더비에서 미겔 앙헬 오르티스 아리아스 주심이 여러 차례 오심을 저질렀음을 인지하고 있다"며 "특히 CTA는 이강인에게 퇴장이 선언돼야 했다고 판단하고 있다"고 보도했다.

주제 무리뉴 레알 감독 역시 판정에 분노했다. 무리뉴는 경기 후 기자회견에서 로메로와 이강인의 파울 장면이 담긴 사진을 꺼내 들었고, "두 장면 모두 명백한 퇴장이다. 결국 CTA의 문제다. 오르티스 아리아스는 국제 무대 경험이 전무한 심판이다. 그가 왜 이 경기에 배정됐는지 모르겠다. 압박감을 감당하지 못했다"고 꼬집었다.

그러면서 "다만 비디오 판독(VAR)심은 압박감이 없다. 아니면 압박감이 있는데, 우리가 모르는 것일 수도 있다. 작은 경기만 맡아 온 경험 부족한 주심과 큰 경력을 가진 VAR심의 조합이었다. CTA에 축하의 뜻을 전한다"고 비꼬았다.

다만 음바페의 생각은 달랐다. 음바페는 같은 날 스페인 매체 '아스'와 인터뷰에서 "나는 원래 심판에 대해 많이 이야기하는 선수가 아니다. 생각은 있지만, 혼자 간직하겠다. 심판도 인간이고 실수한다. 실제로 실수가 있었지만, 따로 언급하고 싶지는 않다"고 소신 발언을 내놓았다.

이어 "올 시즌은 아직 많이 남아 있다. 우리는 올바른 길로 계속 나아가야 한다. 레알에 다시 우승을 가져오기 위해 더 노력하고, 더 많은 일을 해야 한다"고 분위기 반전의 필요성을 강조했다. 음바페는 지네딘 지단 감독이 새롭게 부임한 프랑스 국가대표팀에 소집돼 A매치 4연전(튀르키예·벨기에·이탈리아·벨기에)을 준비한다.