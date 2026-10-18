은퇴 소동 중심 선 '96년생' 황희찬, '92년생' 이재성과 코리안 더비 맞대결…샬케는 마인츠에 0-1 석패

[골닷컴] 배웅기 기자 = 황희찬(30·샬케 04)이 이재성(34·1. FSV 마인츠 05)을 적으로 만났다.

샬케는 17일(이하 한국시간) 독일 겔젠키르헨의 펠틴스 아레나에서 열린 마인츠와 2026/27 분데스리가 6라운드 홈 경기에서 0-1로 석패했다. 이로써 샬케는 3경기 연속 무승(1무 2패) 수렁에 빠지며 순위표에서도 14위로 내려앉았다.

이날 대기 명단에 포함된 황희찬은 후반 15분 부상으로 쓰러진 에딘 제코 대신 투입돼 30분을 소화했다. 선발로 나서 마인츠 중원의 한 축을 맡은 이재성과 '코리안 더비' 역시 성사됐다. 다만 이재성이 후반 31분 파울 네벨과 교체되면서 두 선수가 함께 뛴 시간은 16분에 불과했다.

경기는 전반 24분 필리프 티츠의 선제골을 끝까지 지켜낸 마인츠의 승리로 돌아갔다.

축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 황희찬은 패스 성공률 78%(7/9), 볼 터치 14회, 슈팅 1회(유효 슈팅 1회), 빅 찬스 미스 1회, 공격 지역 패스 1회, 지상 경합 성공 1회, 공중 볼 경합 성공 1회 등을 기록하며 평점 6.1을 받았다.

이재성은 패스 성공률 81%(26/32), 볼 터치 50회, 지상 경합 성공 8회, 공격 지역 패스 6회, 태클 3회, 슈팅 2회(유효 슈팅 1회), 기회 창출 1회, 빅 찬스 미스 1회 등을 올렸다. 평점은 7.6이었다.

한편 최근 황희찬은 대한민국 국가대표팀에서 1996년생 동갑내기 김민재(29·바이에른 뮌헨), 황인범(30·포르투)과 함께 '은퇴 소동'의 중심에 섰다. 세 선수는 지난 6일 용인미르스타디움에서 치러진 우즈베키스탄과 하나은행 초청 축구국가대표팀 친선경기(2-0 승리) 당시 일부 동료에게 대표팀에서 은퇴하겠다는 뜻을 내비친 것으로 알려졌다.

현영민 대한축구협회(KFA) 전력강화위원장의 설득 끝에 사태가 일단락되기는 했지만 세 선수의 거취는 여전히 불투명한 모양새다. 우즈베키스탄전 이후 황인범이 은퇴설에 선을 긋는 듯한 반응을 보였을 뿐 김민재와 황희찬은 입을 굳게 다물었다.