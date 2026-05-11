‘유효슈팅 0회’ 손흥민, 또 MLS 마수걸이 골 실패…LA FC는 안방에서 1대 4 완패→2경기 무승

[골닷컴] 강동훈 기자 = 미국 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스 FC(LA FC) 손흥민이 풀타임을 소화했지만 팀의 완패를 막지 못했다. 손흥민은 이날도 침묵을 지키면서 MLS 마수걸이 골에 실패하며 고개를 숙였다.

손흥민은 11일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 펼쳐진 휴스턴 다이너모와 2026 MLS 정규리그 12라운드 홈경기에서 선발 출전했다. LA FC는 1대 4로 패하면서 2경기 무승의 늪에 빠진 가운데 서부 콘퍼런스 3위(6승3무3패·승점 21)에 머물렀다.

이날 손흥민은 2선 공격형 미드필더로 출전했다. 그는 자신을 중심으로 좌우에 위치한 제이콥 샤펠버그, 다비드 마르티네스와 함께 최전방 공격수로 나선 나탄 오르다스를 지원 사격했다. 특히 손흥민은 상대 수비를 유인하고, 볼을 전개하는 역할에 집중했다.

다만 전반적으로 이날 LA FC의 볼 배급이 원활하게 이뤄지지 않으면서 답답한 흐름이 이어졌고, 결국 손흥민은 직접 하프라인까지 내려와 볼을 전개하면서 공격을 지휘했다. 문제는 그가 공을 잡는 위치가 페널티 박스에서 멀어지다 보니 득점과 직결되는 위협적인 장면을 연출하기가 어려웠다.

실제 전반 4분 페널티 박스 밖 왼쪽 측면에서 프리킥을 얻은 손흥민은 문전 앞으로 강하게 붙였는데, 볼이 에세키엘 폰세의 머리를 맞고 크로스바 상단을 때린 장면 외에 이렇다 할 위협적인 기회를 만들지 못했다.

손흥민이 고전하는 사이 팀은 내리 실점했다. 전반 25분 페널티 아크서클 왼쪽 부근에서 잭 맥클린이 강력한 왼발 슈팅으로 골망을 갈랐다. 9분 뒤엔 페널티 아크서클 프리킥 찬스에서 키커로 나선 길례르미가 때린 왼발 슈팅이 마르코 델가도의 오른발에 맞고 굴절되면서 골네트를 흔들었다.

위기에 몰린 LA FC는 곧바로 추격에 나섰고 손흥민의 발끝에서 만회골이 터졌다. 전반 45분 손흥민이 페널티 아크서클 정면에서 볼을 받아 돌아선 후 페널티 박스 안 왼쪽으로 파고든 샤펠버그에게 침투 패스를 찔러줬고, 샤펠버그가 문전 앞으로 크로스를 올리자 쇄도하던 오르다스가 왼발로 밀어 넣었다.

LA FC는 하지만 흐름을 이어가지 못했다. 수비 집중력이 무너지더니 연속 실점했다. 후반 6분 페널티 박스 안 오른쪽 측면에서 마테우시 보구시가 침투한 후 때린 오른발 슈팅을 골키퍼 위고 요리스가 쳐냈지만 보구시가 세컨드볼을 재빠르게 따낸 후 왼발로 밀어 넣었다. 4분 뒤엔 페널티 박스 오른쪽 측면에서 맥글린이 때린 왼발 슈팅이 골문 왼쪽 하단 구석에 꽂혔다.

축구 통계 전문 매체 풋몹에 따르면 손흥민은 이날 풀타임을 소화하는 동안 볼 터치 63회를 기록하면서 패스 42회를 시도해 40회 성공하면서 패스 성공률 95%를 달성했고, 슈팅 2회, 드리블 돌파 성공 2회, 크로스 성공 1회, 지상볼 경합 승리 5회, 볼 리커버리 3회, 피파울 3회를 기록했다. 평점은 6.6점을 받았다.