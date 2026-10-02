'유죄 판결' 맨체스터 시티, 초유의 '5부 강등' 현실 되나…"밑바닥부터 다시 올라와야" 2부 리그 고위 인사 일침

[골닷컴] 배웅기 기자 = 프리미어리그(PL) 재정 규정을 위반한 혐의 전부에 대해 유죄 판결을 받은 맨체스터 시티에 철퇴가 내려질까.

영국 매체 '스카이스포츠'는 1일(이하 한국시간) "맨시티의 PL 퇴출이 확정된다면 구단의 미래는 잉글랜드축구협회(FA)와 잉글리시 풋볼 리그(EFL)의 손에 맡겨지게 된다"며 "맨시티가 EFL에 합류하기 위해서는 소속된 72개 구단 과반수의 찬성이 필요하다"고 보도했다.

이어 "또 다른 가능성은 승점 삭감이다. EFL 챔피언십(2부 리그)으로 강등될 정도로 강력한 수위의 감점이 적용될 수 있다"고 전했다.

그러면서 익명의 챔피언십 구단 이사의 발언을 빌렸다. 그는 "맨시티가 강등된다고 해서 챔피언십에 무슨 이득이 있겠는가? 전혀 없다. 맨시티의 재정 규모는 너무나 거대해 챔피언십을 휩쓸어 버리고 곧바로 PL로 승격할 것이다. 결국 다른 구단의 승격 기회가 사라지는 셈이다. 챔피언십에는 맨시티의 막대한 자금력을 감당할 수 있는 구단이 없다"고 꼬집었다.

또 다른 고위 인사는 "PL에서 퇴출됐다고 해서 곧바로 챔피언십에 합류하게 둬서는 안 된다. 맨시티는 밑바닥부터 다시 정당하게 올라와야 한다"고 지적했다.

일각에서는 맨시티가 챔피언십, EFL 리그 원(3부 리그), EFL 리그 투(4부 리그) 참가 자격을 모두 잃고 내셔널리그(5부 리그)까지 강등될 수 있다는 주장을 내놓기도 했다. 영국 매체 '데일리 메일'은 지난달 26일 "강등, 막대한 승점 삭감, 벌금 등이 가능한 징계로 거론되고 있다"며 "특히 승점 삭감이 과거 시즌에 소급 적용될 경우 맨시티는 PL 우승을 박탈당할 수 있다"고 짚었다.

PL은 지난달 30일 공식 홈페이지에 "독립 위원회는 맨시티가 아홉 시즌에 걸쳐 PL 재정 규정(PSR)을 위반한 혐의 전부에 대해 유죄 판결을 내렸다"고 발표했다. PL에 따르면 맨시티는 2009/10시즌부터 2017/18시즌 사이에 ▲스폰서와 허위 계약 ▲재무제표 허위 계상 ▲유럽축구연맹(UEFA) 재정적 페어플레이(FFP) 규정 및 PSR 위반 ▲조사 협조 의무 위반 등 중대한 규정 위반을 반복적으로 자행했다.

리처드 마스터스 PL 최고 경영자(CEO)는 "이번 결정은 PL 역사상 가장 중대한 사건이다. 해당 위반 행위에 어떤 징계가 내려져야 하는지 등 아직 결정되지 않은 주요 쟁점이 남아 있다. 독립 위원회의 판단이 내려진 만큼 신속히 조치할 것을 약속한다"고 밝혔다.

그러면서 "모든 구단이 직접 승인한 규정을 엄격히 준수하게 함으로써 대회의 공정성과 온전성을 지키는 것은 PL의 핵심 책임이다. PL이 모든 구단과 팬을 위해 경쟁력 있고 공정하게 유지되는 것은 무엇보다 중요하며 우리는 그 역할을 무겁게 받아들이고 있다"고 덧붙였다.

다만 맨시티는 결백을 주장하고 있다. 맨시티는 같은 날 공식 홈페이지에 "구단은 오늘 발표된 PL 독립 위원회의 의견에 실망과 놀라움을 표한다. 구단은 PL이 제기한 혐의에 대해 결백하며, 모든 입장을 뒷받침하는 반박할 수 없는 포괄적인 증거가 있다. 독립 위원회의 판단은 명백하고 중대한 오류가 있어 법적으로 불완전하며 신뢰할 수 없다. 구단은 열려 있는 모든 항소 절차에 나설 예정"이라며 강경 대응하겠다는 뜻을 분명히 했다.