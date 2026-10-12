'유죄 판결→PL 퇴출 위기' 맨체스터 시티, 리버풀 잡고 신나 하더니…선수단은 '대탈출' 추진

[골닷컴] 배웅기 기자 = 맨체스터 시티 일부 선수가 구단 징계 가능성에 대비해 물밑에서 이적을 추진하는 것으로 알려졌다.

프리미어리그(PL) 소식에 정통한 영국 '핸드오브아스널'은 12일(이하 한국시간) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "리버풀전(3-0 승리) 이후 세리머니에 한창이던 일부 맨시티 선수가 구단 징계 가능성에 대비해 에이전트에게 '탈출 계획'을 마련하라고 지시했다"고 밝혔다.

맨시티는 같은 날 영국 리버풀의 안필드에서 열린 리버풀과 2026/27 PL 6라운드 원정 경기에서 3-0으로 승리했다. 맨시티가 아홉 시즌에 걸쳐 PL 재정 규정(PSR)을 위반한 혐의 전부에 대해 유죄 판결을 받은 뒤 치러진 첫 경기였다.

후반 중반 라이언 흐라벤베르흐의 퇴장 이후 주도권을 잡은 맨시티는 엘링 홀란, 제레미 도쿠, 라얀 셰르키의 득점이 차례로 터지며 적지에서 귀중한 승점 3을 챙겼다. 경기 후에는 코치진, 선수단, 팬 모두 최근 논란을 의식한 듯 다소 과한 세리머니를 펼쳐 보였다. 일부 팬은 지폐를 흔들며 구단을 둘러싼 비판 여론에 노골적인 조롱으로 맞섰다.

그러나 일부 맨시티 선수는 구단에 철퇴가 내려질 것을 우려하고 있다는 후문이다. 카메라 앞에서는 유니폼에 새겨진 엠블럼을 두드릴지 몰라도, 등 뒤에서는 이미 새로운 둥지를 물색하고 있다는 이야기다.

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PL은 지난달 30일 공식 홈페이지에 "독립 위원회는 맨시티가 아홉 시즌에 걸쳐 PSR을 위반한 혐의 전부에 대해 유죄 판결을 내렸다"고 발표했다. PL에 따르면 맨시티는 2009/10시즌부터 2017/18시즌 사이에 ▲스폰서와 허위 계약 ▲재무제표 허위 계상 ▲유럽축구연맹(UEFA) 재정적 페어플레이(FFP) 규정 및 PSR 위반 ▲조사 협조 의무 위반 등 중대한 규정 위반을 반복적으로 자행했다.

아직 구체적인 징계 수위는 결정되지 않았지만 지금으로서는 벌금과 더불어 강등 처분이 유력하게 거론되는 분위기다. 영국 매체 '데일리 메일'은 지난달 26일 "강등, 막대한 승점 삭감, 벌금 등이 가능한 징계로 꼽히고 있다"며 "특히 승점 삭감이 과거 시즌에 소급 적용될 경우 맨시티는 PL 우승을 박탈당할 수 있다"고 보도했다.

일각에서는 맨시티가 잉글리시 풋볼 리그(EFL) 참가 자격을 잃고 내셔널리그(5부 리그)까지 강등될 수 있다는 주장을 내놓기도 했다. 영국 매체 '스카이스포츠'는 1일 "맨시티의 PL 퇴출이 확정된다면 구단의 미래는 잉글랜드축구협회(FA)와 EFL의 손에 맡겨지게 된다"며 "맨시티가 EFL에 합류하기 위해서는 72개 구단 과반수의 찬성이 필요하다"고 설명했다.

글로벌 매체 '디 애슬레틱'의 데이비드 온스테인 기자 역시 7일 노르웨이 방송사 '비아플레이 풋볼'을 통해 "맨시티가 PL에 잔류하는 그림이 도무지 그려지지 않는다. 상식적으로 생각해 봐도 그렇다. 구단이 입장을 소명하듯 PL 역시 강경하게 나설 테고 결국 독립 위원회가 극도로 가혹한 징계를 추진할 것"이라고 내다봤다. 맨시티는 현재 혐의를 전면 부인하며 항소에 나선 상황이다.