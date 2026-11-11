'유스 지도자 원클럽맨' 인천 U-18 이성규 감독 "고교 시절은 프로화가 되는 시간"... 2026 왕중왕전+전국체전 제패

[골닷컴, 인천] 김형중 기자 = 인천유나이티드 U-18 대건고등학교가 2026 K리그 주니어 전기리그와 2026 전국 고등 축구리그 왕중왕전, 그리고 제107회 전국체육대회 축구 남자 고등부에서 정상에 오르며 최고의 한해를 보냈다. 이성규(44) 감독은 부임 첫해부터 팀을 정상으로 이끌었다.

지난 5일 인천축구센터에서 이성규 감독을 만나 올 시즌 소회를 들었다. 인천 U-15 광성중을 이끌다 올 초 대건고 감독으로 부임한 그는 첫해부터 팀을 안정적으로 만들었다. 광성중에서 함께 했던 제자들이 주요 선수들이 되어 자신만의 축구를 함께 만들어갔다.

이성규 감독은 "올해 고등부를 맡게 됐는데, 여기까지 오게된 과정 속에 코칭 방법론이나 제 경기 모델이 확립되었다. 그런 상황 속에 고등부를 맡은 게 좋은 타이밍이었다"라고 말했다. 또 "중학교 때 같이 했던 선수들이 학년별로 잘 구축돼 있어, 제가 하고자 하는 방향이나 저의 코칭 언어가 금방 녹아들었다. 외부에서 온 선수들과 융화되고 협력해서 나아가는 모습도 보여서 감사하게 생각한다"라고 전했다.

2011년 춘천기계공고에서 故 유상철 감독 아래에서 코치 생활을 시작했다. 이듬해 광성중 코치를 거쳐 2016년 인천 U-12 팀 지휘봉을 잡았다. 2019년에는 광성중 감독으로 부임했고 지난해까지 7년 간 재직했다. 올해 대건고를 맡으며 인천 구단의 모든 연령별 팀 감독을 맡은 주인공이 됐다.

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지도자가 된 계기는 다소 독특하다. 고려대학교를 졸업하고 울산현대(현 울산 HD)에 입단했다. 3년을 보낸 후 군 복무를 위해 상무에 들어가려고 테스트를 봤다. 그런데 테스트 도중 무릎이 심하게 다치며 상무 입대가 좌절됐다. 결국 현역으로 입대를 했는데 운 좋게 육군사관학교 사관생도들을 가르치는 축구조교로 군생활을 했다. 그게 지도자가 되어야겠다고 마음 먹은 계기였다.

이성규 감독은 끊임없이 연구하는 지도자다. 2019년 광성중을 맡은 첫해 소년체전에서 금메달을 땄다. 주변에는 유능한 지도자라는 찬사가 쏟아졌다. 그러나 만족스럽지 않았다. 그는 당시를 돌아보며 "우승은 했지만, 어떤 축구를 해야 되는지 정리가 안 됐고 코칭도 추상적이었다. 상황마다 제 코칭이 달라지다 보니까 선수들도 혼란이 많았다"라고 했다. 때마침 코로나가 터지며 시간이 주어졌다. 그는 "제 코칭 방법론을 정리하고, 연구하고 지도하는 시간으로 삼았다. 2022년까지 3년 동안, 제가 정리한 걸 가지고 부딪혀봤지만 많은 패배가 있었고 그러면서 다른 길로도 가보는 수많은 반복의 시간이 있었다. 지금 고3 아이들이 중3 때였던 2023년이 되어서야 내 축구가 무엇인지 정립이 되었고 그걸 가지고 지도하기 시작했다"라고 말했다.

그가 추구하는 축구는 간단하다. 경기를 주도하고 수적 우위를 점한 채, 지속적으로 파이널로 도달해 득점을 올리는 축구다. 말은 간단하지만 선수들에게 그 철학을 입히는 데에는 시간이 필요했다. "서로의 생각이 다 다르기 때문에 가장 중요한 건 감독이 어떤 축구를 할 거라는 것에 대한 명확한 인지였다. 아이들한테 정리해 주는 게 굉장히 중요했다"라는 이성규 감독은 "이를 위해 21개의 언어화 된 경기 모델로 세분화 했다. 이게 경기장 안에서 실현될 수 있도록 훈련을 통해서 풀어주고, 아이들에게 포지션 마다 일어나는 상황들을 계속 경험시켜주면서, 성장하고 발전할 수 있게끔 도와줬다"라고 설명했다.

인천 구단의 초중고 팀을 모두 경험하다 보니 각 연령별 선수들에게 필요한 것이 무엇인지 직접 느낀 것도 그만의 무기다. 그는 "인천 유스는 기업 구단과 스카우트 경쟁에서 밀리는 경우가 많다. 그래서 어릴 때부터 유능한 선수를 만들어내는 것이 필요했다. U-12 경기는 8대8이기 때문에 1대1 상황이 많다. 그래서 볼 관리, 운영하는 능력, 빼앗기지 않는 것, 그리고 볼 가진 사람 또는 볼 없는 사람은 어떤 역할을 어떻게 하는지 등에 대해 많이 강조했다. 또 수적 우위 상황을 만들기 위해 골키퍼도 필드에 관여하는 등 디테일한 것을 훈련에 많이 추가했다"라고 말했다.

이어 "중학교에 딱 올라오면 11대11 축구가 되면서 선수들이 혼란스러워 한다. 초등학교 때는 이 정도만 가면 상대 골대였는데 중학교 때는 한참을 더 가야 한다. 거기까지 가려면 뭔가를 만들어야 하는 과정이 필요한데, 그 과정들을 쪼개고 쪼개서 디테일하게 훈련했다. 중2가 되면 전술적인 부분을 좀 깊게 들어가고 중3 때는 우리만의 경기 모델을 이해하면서 뛸 수 있도록 실전 경험을 강조한다"라고 전했다.

고등학교 선수들은, 그의 말을 빌리자면, '프로화'가 되는 과정을 겪어야 한다. 고등학교 졸업 후 바로 프로 선수가 될 수도 있고, 다른 길로 돌아갔다가 프로 선수가 될 수도 있지만, 프로에서 살아남을 수 있는 자신만의 무기를 만드는 시간이 고등학교 시절이라는 게 그의 철학이다. 그는 "프로 선수가 되고 싶은 사람은 많은데 프로 선수가 될 것처럼 사는 사람은 많지 않다. 프로 선수가 되어서 적응하려면 힘들다. 고등학생 때부터 프로화가 되어야 한다. 훈련도 강하게 하고, 30분 내에 씻고, 밥도 천천히 잘 먹고, 잠도 10시간 자야 프로 선수가 될 수 있다고 생각한다"라고 했다.

인성적인 부분도 빼놓을 수 없다. 이성규 감독은 "운동선수는 길어야 30대 중후반까지 뛴다. 이후 약 50년은 일반 사람으로 살아가야 한다. 선수로 살아갔던 경험 외에 인성이나 인품, 그리고 자신만의 성향을 가지고 한평생을 살아야 한다"라며 "그래서 전 유소년 선수들에게 배우려는 마음, 존경하는 마음, 감사하는 마음을 강조한다. 감독이 아니라 어른으로서 아이들에게 이런 부분을 가르치고 있다. 결국 축구도 사람이 하는 일이기 때문에 선수들이 이런 마음을 다함께 가지고 있으면 호흡도 더 잘 맞을 수 있다"라고 말했다.

지난 15년 간 유소년 지도자로 활동해온 그의 목표가 궁금했다. 이성규 감독은 "제 자신이 끊임없이 발전하는 것이 목표고, 제자들이 많은 관중이 들어찬 인천축구전용경기장에서 프로 선수로 뛰었으면 하는 바램이다. 또 나중에 기회가 있다면 지금까지 만들어온 과정을 성인 팀에서 해보면 어떨까, 아니면 연령별 전임지도자는 어떤 경험일까 하는 생각도 있다"라고 밝혔다.