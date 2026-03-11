‘유소년-프로 연결고리 강화’ 부천FC, 박문기 유스 디렉터 선임 [공식발표]

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 K리그1(1부) 부천FC가 구단 유소년 시스템의 체계적인 발전과 전문성 강화를 위해 박문기 전 부천 18세 이하(U-18) 감독을 신임 유스 디렉터로 선임했다고 11일 밝혔다.

박문기 디렉터는 부천이 K3리그(3부)에 있던 시절인 2009년부터 2012년까지 101경기에 출전하며 10골·2도움을 기록한 수비수 출신이다. 2012년 은퇴 후 2013년부터 12세 이하(U-12) 감독으로 지도자의 길을 걷기 시작했으며, 이후 2016년부터 2017년까지 15세 이하(U-15) 감독, 2018년부터 2025년까지 U-18 감독을 두루 거치며 부천의 유소년 기틀을 닦아왔다.

박문기 디렉터는 차근차근 유소년 선수단의 기틀을 닦으며 감독 재임 기간 중 뛰어난 성과를 내기도 했다. 2020년 제56회 춘계고교축구연맹전 우승을 시작으로, 2022년과 2023년에는 대한축구협회장배 3위를 기록했다. 특히 2025년에는 제47회 문화체육관광부장관배 전국고교축구대회 우승과 K리그 주니어 U-18 전기리그 B조 준우승을 동시에 달성한 바 있다.

박문기 디렉터는 유망주 발굴 및 육성 측면에서 탁월한 역량을 보여준 바 있다. 현재 프로 무대에서 활약 중인 김규민과 성신, 이충현 등이 그의 손을 거쳤다. 특히 김규민은 박문기 디렉터가 U-12 시절부터 U-15, U-18까지 전 과정을 함께 지도하며 프로로 배출한 ‘구단 1호 성골 유스’로, 부천 유소년 시스템의 성공 가능성을 증명했다.

부천은 유소년 선수단 전반에 대한 깊은 이해도와 풍부한 현장 경험을 보유한 박문기 디렉터가 구단의 육성 철학을 공유하고 유소년에서 프로로 이어지는 시스템을 구축하는 데 최적임자라고 판단했다. 박문기 디렉터는 유소년 업무 전반을 총괄하며 연령별 전술적 일관성을 유지하고 통합적인 육성 매뉴얼을 정립하는 역할을 수행하게 된다.

박문기 디렉터는 “부천만의 고유한 문화와 시스템 속에서 선수들이 올바른 인성과 열정을 갖춘 프로로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “긴밀하게 소통하고 협력해 동일한 철학 아래 선수들이 자라날 수 있도록 든든한 가교 역할을 하겠다”는 포부를 밝혔다.