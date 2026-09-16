‘유소년 축구 저변 확대·지역 스포츠클럽 활성화 위해!’ 화성FC, 축구대회 ‘마스 주니어컵’ 성황리 개최

프로축구 화성FC가 12일 화성종합경기타운 주경기장에서 유소년 축구대회 ‘마스 주니어컵(MARS JUNIOR CUP)’을 성공적으로 개최했다.

이번 대회에는 화성·경기도 내 유소년 축구 클럽 37개팀이 참가했으며, 1학년부터 5·6학년부까지 5개 부문으로 나눠 진행했다. 대회는 순위를 가리거나 부문별 우승팀을 선정하지 않는 참여 중심 방식으로 운영됐다. 경기 결과에 대한 부담 없이 축구 자체를 즐기는 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄으며, 참가 선수 전원에게 동일한 대회 기념 트로피를 수여했다.

경기장 한편에서는 이벤트존이 운영돼 참가 선수와 가족들이 경기 외에도 특별한 시간을 즐겼다. 이벤트존에는 영돈, 황철수피자 오산점, 외계인 피자 향남점, 진리옥 등 구단 제휴 가맹점이 식사권과 교환권 등 경품을 후원했다.

화성FC 사회공헌팀은 “순위나 결과에 대한 부담 없이 아이들이 마음껏 뛰며 축구를 즐기는 데 의미를 둔 대회였다. 앞으로도 유소년 축구 저변 확대와 지역 스포츠클럽 활성화를 위한 사회공헌 프로그램을 꾸준히 이어가겠다”고 밝혔다.

한편, 화성종합경기타운 주경기장은 2027 전국체전 개최를 앞두고 보수 공사에 들어가며 화성FC의 2026시즌 홈경기 일정도 일찍 마무리됐다. 화성FC는 공사가 시작되기 전, 한 시즌 동안 구단을 응원해 준 어린이 팬들이 선수들이 뛰던 그라운드에서 직접 축구를 즐길 수 있도록 이번 대회를 마련했다.