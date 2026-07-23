'유소년 축구의 장' 함양 산삼컵 유스풋볼 페스티벌 24일 개막

[골닷컴] 김형중 기자 = 대한민국 유소년 축구의 장 '함양 산삼컵 유스풋볼 페스티벌'이 열린다.





함양군은 전국 단위 유소년 축구 대회인 ‘제3회 함양 산삼컵 유스풋볼 페스티벌’이 오는 24일부터 27일까지 나흘간 함양스포츠파크 일원에서 개최된다고 밝혔다. 함양군이 주최하고 함양군체육회와 함양군축구협회가 주관하는 이번 대회에는 전국 각지의 초등부 92개 팀과 선수·지도자·학부모 등 약 1300명이 참가한다.





2024년 첫 대회를 시작으로 올해 3회째를 맞은 함양 산삼컵 유스풋볼 페스티벌은 유소년 선수들이 그동안 갈고닦은 기량을 마음껏 펼치는 전국 규모의 하계 축구 축제로 자리매김했다.





특히 함양군은 올해부터 대회의 체류형 스포츠관광 효과를 높이고 지역 상권 이용을 확대하기 위해 경기 일정을 개편했다. 먼저 금요일 경기 시간을 확대해 직장인 학부모들이 퇴근 후에도 경기를 관람할 수 있도록 했다. 또한 지난해 일부 참가 팀이 주말 동안 당일 왕복하면서 체력적 어려움을 겪고, 관내 숙박시설 이용률이 상대적으로 낮았던 점 등을 보완하기 위해 주말 오전 경기를 추가 편성했다. 토요일 야간 경기 시간은 축소해 경기 종료 후 선수단과 관람객들이 함양군 상권으로 여유롭게 이용하며 지역 문화도 즐길 수 있도록 했다.





한여름 폭염에 대비한 휴식·체험 공간도 마련한다. 대회 기간 함양스포츠파크 체육관에서는 VR·AR 장비를 활용한 ‘어린이 가상현실 스포츠 테마파크’를 운영한다. 테마파크는 무더위 쉼터 기능을 함께 수행해 대회에 참가한 어린 선수들과 가족들이 더위를 피해 실내에서 다양한 가상현실 스포츠를 체험할 수 있도록 할 예정이다.





참가자 안전관리에도 총력을 기울인다. 함양군은 대회 개막 이틀 전부터 대회 종료 이후까지 합동상황실을 운영하고, 경기장별로 구급차와 구조인력을 배치해 응급상황에 신속하게 대응할 계획이다.





진병영 함양군수는 “전국 각지에서 모인 유소년 선수들이 함양의 푸른 경기장을 누비는 모습은 대한민국 축구의 밝은 미래를 보여주는 것”이라며 “선수들이 경쟁을 넘어 우정과 협동의 가치를 배우고 자신의 꿈을 한 단계 더 키워가는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다”고 말했다. 이어 “전국의 선수단이 다시 찾고 싶은 전지훈련지이자 스포츠 명품 도시로 도약할 수 있도록 체육 기반 확충과 안정적인 대회 운영에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.





안병명 함양군체육회장은 “선수들이 축구를 통해 동료와 손을 맞잡고 단결력을 배우는 한편, 선의의 경쟁 속에서 우정을 나누는 뜻깊은 시간을 보내길 바란다”고 전했다.





함양군 관계자는 “여름방학 시작과 함께 대회가 열리는 만큼 많은 학부모와 관람객이 함양을 방문할 것으로 예상된다”며 “관내 숙박업소와 음식점에서도 방문객들이 좋은 인상을 갖고 돌아갈 수 있도록 친절한 응대와 철저한 위생관리에 힘써 주시길 바란다”고 당부했다.





한편 함양군은 함양 산삼컵 유스풋볼 페스티벌을 비롯한 전국 규모의 스포츠대회를 지속적으로 유치·개최하며, 우수한 체육 기반시설을 활용한 스포츠 마케팅과 생활체육 저변 확대에 힘쓰고 있다.