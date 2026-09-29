유니폼 플리마켓부터 뷰잉파티까지…‘K리그 X 산리오캐릭터즈 팝업스토어’, 여의도 서울크루즈서 팬 맞이한다

한국프로축구연맹과 산리오코리아가 이달 18일부터 27일까지 여의도 서울크루즈 3층 컨벤션홀에서 ‘2026 K리그 X 산리오캐릭터즈 팝업스토어’를 운영한다.

‘K리그 X 산리오캐릭터즈 팝업스토어’는 지난 7월 더현대 서울을 시작으로 타임빌라스 수원, 서울역 등 다양한 장소에서 팬들과 만남을 이어왔다.

특히 더현대 서울에서 진행된 1차 팝업스토어는 10일간 누적 방문객 35,593명을 기록하며 현대백화점 단일 스포츠 팝업스토어 기준 역대 최다 방문객 및 매출을 기록했다.

이번 여의도 팝업스토어에서는 기존에 많은 인기를 끌었던 인형 키링, 짐색을 비롯해 수원 팝업스토어에서 새롭게 공개된 풋볼 저지와 피스테 등 다양한 협업 상품을 만나볼 수 있다.

또한 유니폼 플리마켓, 토크콘서트, 뷰잉파티 등 팬들이 직접 참여할 수 있는 다양한 오프라인 프로그램도 마련된다. 행사별 세부 운영 일정과 안내사항은 추후 연맹 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 확인할 수 있다.

프로축구연맹은 앞으로도 다양한 협업과 온·오프라인 콘텐츠를 통해 K리그를 보다 친숙하게 경험할 수 있는 기회를 확대하고, 새로운 팬층과의 만남을 이어갈 예정이다.