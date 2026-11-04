'유기 동물 새 출발 돕는다' 충남아산 선수단·사무국, '블루포우' 캠페인 진행

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 지난달 28일 충남 아산 소재 아산시동물복지지원센터 '온봄'을 방문해 유기 동물 보호 및 입양 장려 캠페인 '블루포우'를 진행했다.

블루포우는 충남아산의 상징색 블루(Blue)와 동물의 발자국(Paw)을 결합한 명칭으로 유기 동물 보호를 위해 따뜻한 발걸음을 내딛겠다는 의미를 담고 있다.

이번 활동에는 신일연, 김혜성, 박주영과 충남아산 사무국 직원 일부가 함께 참여했다. 특히 구단 사무국은 3월 '펫로깅(Pet+Plogging)' 활동 이후 7개월 만에 온봄을 찾았다.

본격적인 활동에 앞서 세 선수와 충남아산 사무국은 유기 동물 보호 현황, 산책 시 유의 사항 등 교육을 받았다. 이후 유기 동물의 털을 정리하고 산책을 진행했다.

이날 활동에 참여한 신일연은 "이번 활동으로 그 어느 때보다 마음이 편안해졌고, 작은 관심과 손길이 얼마나 소중한지 느낄 수 있었다. 새로운 가족을 기다리는 동물에게 많은 관심을 가져주시길 바란다"고 전했다.

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충남아산은 앞으로도 지역 사회와 함께하는 사회 공헌 활동을 지속적으로 전개해 생명 존중 문화 확산에 앞장설 계획이다.