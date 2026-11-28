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[골닷컴] 김형중 기자 = 세계 최고 수비수로 이름을 날린 버질 판 다이크(35·리버풀)가 프리미어리그를 떠나 튀르키예로 향할까? 만약 현실이 된다면 한국인 공격수 오현규(25·베식타시), 황의조(34·알란야스포르)와 맞상대를 하게 된다.

28일(이하 한국시간) 본 매체(골닷컴)의 글로벌 에디션은 이탈리아 레전드 파비오 칸나바로가 이탈리아 일간지 '라 가제타 델로 스포르트' 인터뷰에서 판 다이크의 이탈리아행 의사를 밝혔다고 보도했다.

2006 월드컵 위너이자 발롱도르 수상자 칸나바로는 지난 여름 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 현장에서 판 다이크와 나눈 대화를 소개했다. 그는 "월드컵에서 판 다이크를 만났는데 이탈리아에서 경험해보고 싶다고 말했다. 그는 이탈리아에 매우 매료돼 있다. AC밀란에서 판 다이크를 보면 좋을 것 같다"고 전했다.

판 다이크는 리버풀과 계약이 2027년 6월 만료된다. 판 다이크는 약 2주 전 재계약 소식이 있느냐는 질문에 "지금 당장은 알릴 소식이 없지만 이게 내가 패닉에 빠졌다는 뜻은 아니다"라고 말했다. 복수의 이탈리아 매체에 따르면 밀란은 판 다이크를 주시하고 있다.

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이러한 가운데, 튀르키예 구단도 뛰어들었다는 보도가 나왔다. 튀르키예 매체 '61사트'는 트라브존스포르가 판 다이크에게 제안을 했다고 전했다. 트라브존스포르는 모하메드 살라를 영입해 세계적 관심을 받았고, 현지에서는 살라와 판 다이크의 친분이 영입에 도움이 되기를 기대한다는 반응이다. 다만 제안이 겨울 이적시장을 겨냥한 것인지 시즌 종료 후를 겨냥한 것인지는 분명하지 않다.

다음 경기 GOZ 터키 D1 11:00 TRS

트라브존스포르는 지난 여름 갈라타사라이, 베식타시, 페네르바체 등 튀르키예 자이언트 클럽들과의 경쟁 끝에 살라를 품었다. 기세를 이어가 현재 쉬페르리가 2위를 달리고 있다. 만약 판 다이크까지 영입하며 공수 양면에서 월드클래스 선수들을 보유한 튀르키예 클럽이 된다.

이같은 시나리오가 현실이 되면 판 다이크는 한국인 공격수 오현규와 황의조와도 만나게 된다. 오현규는 올 시즌 베식타시에서 다소 힘든 시간을 보내고 있지만 교체 멤버로 꾸준히 경기에 출전하고 있다. 올 시즌 모든 대회 기준 21경기에 나서 4골 3도움을 기록하고 있다. 스트라이커 황의조도 튀르키예 무대에서 활약 중이다. 알란야스포르에서 주전 공격수로 뛰는 황의조는 리그 11경기에 나섰지만 아직 득점은 없고 컵대회에서 1골을 넣었다. 베식타시와 알란야스포르는 현재 튀르키예 쉬페르리가에서 각각 3위와 14위를 달리고 있다.