[월드컵 TMI] 브라질 프리킥을 냅다 차버린 상대 수비, '독재와 맞선 가슴아픈 비극' 52년 만에 WC 복귀

[골닷컴] 김형중 기자 = 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 콩고민주공화국이 출전한다. 52년 만의 월드컵 본선 무대 복귀다. 이들의 월드컵 역사에는 가장 기묘하고 가슴 시린 장면이 있다.





1974 서독 월드컵 이후 처음으로 세계 최대 축구 축제에 이름을 올린 콩고민주공화국의 귀환은 단순한 본선 진출 이상의 의미를 담고 있다. 그 배경에는 세계 축구사에서 가장 비극적이고도 강렬한 이야기 중 하나가 자리하고 있다.





1974년 아프리카 대표로 사상 첫 월드컵 무대를 밟은 자이르(현 콩고민주공화국)는 기대와 희망을 안고 서독으로 향했다. 하지만 그들을 기다리고 있던 것은 영광이 아닌 비극이었다.





조별리그 첫 경기에서 스코틀랜드에 0-2으로 패한 자이르 대표팀은 경기 후 더욱 참담한 현실과 마주했다. 국가 관리들이 선수들에게 지급되어야 할 보너스를 횡령한 것이다. 선수들의 사기는 바닥으로 떨어졌고, 그 결과는 처참했다. 두 번째 경기에서 유고슬라비아에 무려 0-9으로 대패했다. 이는 1954 스위스 월드컵에서 대한민국이 헝가리에 당한 0-9 패배와 함께 당시 월드컵 역사상 최다 점수 차 패배였다.





여기서 끝이 아니었다. 진짜 비극이 이어졌다. 자이르의 독재자 모부투 세세 세코가 선수단을 협박했다. 브라질과의 마지막 조별리그 경기에서 3골 차 넘게 패하면 귀국을 허용하지 않겠다고 으름장을 놓았다. 만약 0-4로 지기라도 하면 가족들 품으로 돌아갈 수 없었다. 독재 정권 아래에서 선수들은 축구가 아닌 생존을 위해 싸워야 하는 처지가 됐다.





브라질전에서 월드컵 역사상 가장 기이하면서도 가슴 아픈 상황이 발생했다. 자이르가 0-3으로 뒤지던 상황, 브라질의 리발디뉴가 프리킥을 준비하는 순간이었다. 그때 수비 벽 사이에 있던 자이르의 음웨푸 일룽가가 갑자기 뛰어나와 공을 힘껏 차버렸다. 경기를 지켜보던 전 세계 팬들은 어안이 벙벙해졌고, 서방 언론들은 이 장면을 이해할 수 없는 행동이라고 조롱하기 바빴다.





하지만 훗날 일룽가는 그 행동의 진짜 이유를 밝혔다. 그것은 무지나 실수가 아니었다. 자이르 독재 정권에 항의하기 위해 의도적으로 퇴장을 당하려 했던 저항의 몸짓이었다. 독재자의 협박과 국가의 억압 속에서 선수로서 할 수 있는 유일한 항거였다. 그러나 심판은 옐로카드만 꺼내 들었고, 일룽가의 저항은 역사 속에 오해와 조롱으로 기록됐다.





자이르는 결국 브라질전을 3-0으로 마치며 3골 차 넘는 패배는 면했고, 선수들은 가까스로 귀국길에 오를 수 있었다. 하지만 3전 전패, 0득점 14실점이라는 성적표와 함께 그들이 남긴 것은 비극과 서러움뿐이었다.





그로부터 52년이 지난 지금, 자이르의 후예들이 콩고민주공화국이라는 새 국가명을 달고 다시 월드컵 무대에 선다. 1974년의 상처와 설움을 딛고 반세기 만에 이뤄낸 본선 진출이다. 선수들의 보너스를 횡령한 부패한 관리도, 협박을 일삼던 독재자도 이제 역사 속으로 사라졌다. 2026년 콩고민주공화국은 오직 축구로만 승부한다.





일룽가의 그 발길질이 단순한 조롱거리가 아니라 억압에 맞선 저항이었듯, 이번 월드컵에 나서는 콩고민주공화국 선수들의 도전 역시 그 자체로 역사가 될 것이다.





콩고민주공화국은 북중미 월드컵 K조에서 포르투갈과 우즈베키스탄, 콜롬비아와 토너먼트 진출을 위해 경쟁한다.