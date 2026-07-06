월드컵 휴식기 마친 후 첫 홈경기 앞둔 화성FC, 다채로운 지역 상생 이벤트로 팬들 맞는다!

프로축구 화성FC가 오는 11일 오후 7시 30분 화성종합경기타운에서 펼쳐지는 하나은행 K리그2 2026 17라운드 파주 프런티어FC와 홈경기에서 다채롭고 풍성한 이벤트를 기획했다.

이번 홈경기는 약 한 달간의 월드컵 휴식기가 끝난 이후 모처럼 열리는 만큼, 킥오프를 앞두고 장외에서 관내 기관 및 단체들과 협력한 다채로운 부스 이벤트를 통해 축제 분위기를 돋우면서 팬들을 즐겁게 만들 계획이다.

우선 화성시문화관광재단은 화성시 관광 홍보와 함께 공식 마스코트인 ‘코리요’를 활용한 이벤트 부스를 운영해 가족 단위 팬들의 발길을 사로잡을 예정이다. 또한 사강시장 홍보 부스와 샌드리버 와인시음회 등 지역 상권과 연계한 이벤트 부스들이 마련되어 지역 경제 활성화에도 기여한다는 계획이다.

그라운드에서도 의미 있는 이벤트가 진행된다. 식전 행사로 ‘하얀소금’과의 후원 협약식과 ‘화성여자단기청소년쉼터’와의 업무 협약식이 차례로 진행된다. 화성FC는 이를 통해 지역 사회와의 끈끈한 협력 체계를 더욱 공고히 다질 예정이다.

하프타임에는 화성FC의 진정성 있는 사회공헌 행보를 보여주는 ‘K리그 퀸컵 출정식’이 열린다. 화성FC와 함께하는 사랑밭, 화성시사회복지협의회가 공동 주최한 마스 퀸컵의 우승팀인 HSWFC가 홈팬들 앞에서 출사표를 던질 예정이다.

특히 이날 출정식에서는 대회 참가금을 식전 업무 협약을 맺은 화성여자단기청소년쉼터에 기부하는 뜻깊은 퍼포먼스가 더해져 축구를 통한 선한 영향력 확산이라는 구단의 핵심 가치를 한층 더 높일 전망이다.