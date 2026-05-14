월드컵 코앞인데…손흥민은 '11G 연속 무득점', LAFC는 연패 수렁 "변화 절실하다"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 손흥민(33·로스앤젤레스 FC)의 침묵이 길어지고 있다.

로스앤젤레스(LA) FC는 14일(이하 한국시간) 미국 세인트루이스의 에너자이저 파크에서 열린 세인트루이스 시티 SC와 2026 메이저리그사커(MLS) 서부 콘퍼런스 13라운드 원정 경기에서 1-2로 패했다. 이날 패배로 3경기 연속 무승(1무 2패)의 부진에 빠진 LAFC는 5위(6승 3무 4패·승점 21)로 내려앉았다.

손흥민이 또 한 번 침묵했다. 4-2-3-1 포메이션의 최전방 공격수로 나선 손흥민은 풀타임을 소화하며 고군분투했지만 득점에는 실패했다. 축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 손흥민은 패스 성공률 86%(36/42), 볼 터치 63회, 기회 창출 4회, 지상 경합 성공 4회, 슈팅 2회(유효 슈팅 1회), 드리블 성공 2회 등을 기록했다.

경기력은 번뜩이나 올 시즌 MLS에서 마수걸이 득점은 이상하리만치 터지지 않고 있다. 마크 도스 산토스 감독 체제에서 득점을 노리는 골잡이보다 도우미 역할에 더 치중하고 있는 점 역시 이유 중 하나로 꼽히나 손흥민 개인에게서도 지난 시즌의 파괴력이 좀처럼 보이지 않는다.

본 매체(골닷컴) 미국 에디션은 6일 이번 시즌 MLS MVP 후보 중 한 명으로 손흥민을 언급하며 "손흥민은 올 시즌 MLS에서 득점이 없는데, 이는 상당히 놀라운 일이다. MLS라면 20골은 거뜬히 기록해야 할 유형의 선수기 때문"이라고 조명한 바 있다.

그러면서도 "손흥민은 685분(9경기) 동안 8개의 도움을 올렸고, 보다 낮은 위치에서 플레이하고 있어 평균 슈팅과 득점 기회가 줄어들었다. 결국 득점은 시간이 지나면 자연스럽게 따라올 가능성이 높다. 도스 산토스는 손흥민에게 플레이메이커 역할을 맡기며 그의 영향력을 극대화하고 있다"고 설명했다. 실제로 이번 시즌 손흥민은 MLS에서 11경기 연속 무득점을 이어가고 있는 반면 8도움을 뽑아내며 해당 부문 1위에 자리하고 있다.

다만 계속되는 LAFC의 부진과 손흥민의 침묵은 결코 좋은 신호로 볼 수 없다. 무엇보다 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 개막이 불과 한 달도 채 남지 않은 시점이다. LAFC 소식에 정통한 'LAFC X'는 14일 사회관계망서비스(SNS)에 "LAFC는 정체성, 공격진의 조직력, 날카로움이 모두 부족하다. 아이디어가 고갈된 듯 보이며 방향까지 잃은 모습이다. 변화가 절실히 필요하다"고 강도 높은 비판을 이어갔다.