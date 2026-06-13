‘월드컵 역사상 최악 비극 데자뷔’... 32년 전과 묘하게 닮은 파라과이 자책골

[골닷컴] 김형중 기자 = 개최국 미국이 파라과이를 대파했다. 파라과이는 경기 초반 자책골을 내주며 무너졌다. 월드컵 역사상 최악의 비극이 떠오르는 자책골이었다.





파라과이는 13일 오전 10시(한국시간) 미국 캘리포니아 로스앤젤레스에 위치한 로스앤젤레스 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 B조 1차전에서 미국에 1-4로 대패했다.





전반 초반부터 균형이 깨졌다. 전반 7분 미국의 풀리식이 왼쪽을 돌파 후 크로스했고 맥케니가 문전으로 연결했다. 이를 파라과이의 보바디야가 걷어낸다는 게 골문으로 빨려 들어갔다. 기세를 탄 미국은 스트라이커 발로건이 두 골을 더 넣고 전반을 마쳤다.





전열을 가다듬은 파라과이가 후반 28분 만회골을 넣었다. 엔시소의 도움을 받은 교체 자원 마우리시오가 왼발로 골망을 흔들었다. 그러나 추격은 거기까지였고 후반 추가시간 미국의 레이나가 오른발 아웃프런트 슈팅으로 쐐기골을 작렬했다. 경기는 그대로 4-1 미국의 승리로 끝났다. 이로써 이번 대회 개최국 3국은 모두 1차전에서 패하지 않았다. 미국과 멕시코는 승리했고 캐나다는 비겼다.





이날 경기에서 나온 파라과이 보바디야의 자책골은 32년 전을 떠올리게 한다. 1994 미국 월드컵 A조 미국과 콜롬비아의 예선 경기였고 이날도 자책골이 나왔다.





당시 카를로스 발데라마와 파우스티노 아스프리야 등 당대 최고의 스타들을 보유한 콜롬비아는 대회 전 펠레로부터 우승후보란 말을 들을 정도로 큰 기대를 받았다. 하지만 첫 경기 루마니아전 3-1로 패했다. 반드시 승리가 필요했던 2차전 미국전에서 전반 35분 수비수 안드레스 에스코바르가 자책골을 넣었고 결국 2-1로 패했다. 콜롬비아는 스위스와 3차전에서 2-0으로 승리했지만 A조 최하위에 머물며 예선 탈락하고 귀국했다.





월드컵 역사상 최악의 비극은 이때 발생했다. 귀국 후 얼마 지나지 않아 미국전 자책골을 넣었던 에스코바르는 고향 메데인에서 총격으로 사망했다. 자책골로 도박에서 돈을 잃은 범죄 카르텔의 보복으로 알려진 이 사건은 월드컵 역사상 가장 비극적인 사건으로 지금도 회자된다. 당시 사건의 범인은 카르텔의 운전기사로 알려진 인물로 살인죄로 43년형을 선고받았으나 모범수로 인정받아 약 11년 만에 석방됐다.





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물론 보바디야의 자책골을 그 사건과 직접 비교하는 것은 무리가 있다. 시대도, 사회적 배경도, 선수와 팀이 처한 상황도 1994년과는 완전히 다르다. 무엇보다 현재 파라과이 축구를 둘러싼 환경은 30여 년 전 콜롬비아와는 비교할 수 없을 만큼 안정적이며, 도박과 관련된 위협 역시 현대 축구에서는 훨씬 강력한 시스템으로 관리되고 있다.





다만 '미국에서 열린 월드컵', ‘캘리포니아에서 열린 경기’, '개최국 미국과의 경기', 그리고 '상대 자책골로 시작된 미국의 선제골'이라는 몇 가지 사실은 우연이지만 묘하게 닮았다.