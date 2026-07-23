'월드컵 무득점→日 매체 선정 워스트 11' 손흥민, MLS서 훨훨…솔트레이크전 1골 1도움 폭발→LAFC 3-1 승리 견인

[골닷컴] 배웅기 기자 = 손흥민(34·로스앤젤레스 FC)이 메이저리그사커(MLS) 무대에서 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 부진의 아쉬움을 달랬다.

로스앤젤레스(LA) FC는 23일(이하 한국시간) 미국 LA의 BMO 스타디움에서 열린 레알 솔트레이크와 2026 MLS 서부 콘퍼런스 17라운드 홈 경기에서 손흥민과 드니 부앙가의 연속골, 디안드레 예들린의 자책골을 묶어 3-1로 승리했다.

이날 손흥민은 4-3-3 포메이션의 최전방 공격수로 선발 출전해 72분을 소화했고, 1골 1도움을 올리며 활약했다. 전반 11분 아크 정면 왼발 중거리 슈팅으로 포문을 연 데 이어, 전반 40분 부앙가의 추가골에서 기점 역할을 했다. 기점이 된 패스까지 도움으로 인정하는 MLS의 '세컨더리 어시스트(보조 도움)' 규정에 따라 1도움을 적립했다.

손흥민의 발끝이 마침내 불을 뿜고 있다. 손흥민은 직전 LA 갤럭시와 '엘 트라피코'에서 올 시즌 MLS 마수걸이 득점을 신고하며 237일간 이어진 골 가뭄을 끊어 냈고, LAFC의 3-0 완승을 견인했다.

2026 월드컵에서 아픔 역시 훌훌 털어낸 듯하다. 손흥민은 2026 월드컵에서 조별리그 전 경기에 출전했지만, 다소 부진한 모습을 보이며 대한민국 국가대표팀의 탈락을 막지 못했다. 미국 매체 '스포츠 일러스트레이티드'가 지난 14일 "손흥민이 득점력을 잃지 않았다면 홍명보 감독의 상황은 달라졌을지 모른다"고 이례적으로 직설할 정도였다.

일본 매체 '풋볼 채널'은 22일 2026 월드컵 워스트 11에 손흥민을 선정하기까지 했다. 매체는 "손흥민에게 전성기의 기량은 남아 있지 않았던 것일까. 34세로 나선 이번 대회는 그에게 사실상 마지막 FIFA 월드컵이 될 가능성이 높다. 한국의 영웅이 보여줄 마지막 모습을 향한 기대가 그 어느 때보다 컸다. 그러나 그 기대가 오히려 부담이 되었는지, 손흥민은 평소와 다른 모습을 보였다"고 평가했다.

다행히도 LAFC 복귀 후 제 기량을 되찾기 시작했다. 축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 손흥민은 솔트레이크전에서 1골을 비롯해 패스 성공률 94%(17/18), 볼 터치 27회, 슈팅 4회(유효 슈팅 2회), 기회 창출 2회, 공격 지역 패스 2회, 크로스 성공 2회 등을 기록하며 평점 7.8을 받았다. MLS가 선정한 POTM(Player Of The Match·최우수 선수)에도 이름을 올렸다.