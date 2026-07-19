[월드컵 결승] '메시도 꽁꽁' 슈팅 0개 아르헨티나, 엔소까지 퇴장... '무적함대' 스페인과 0-0 연장전 돌입

[골닷컴] 김형중 기자 = 월드컵 결승전이 연장전으로 돌입했다.





아르헨티나와 스페인은 20일 오전 4시(한국시간) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 결승전에서 득점 없이 비긴 뒤 연장전에 돌입했다. 스페인은 슈팅 13개를 때렸지만 득점에 실패했다. 아르헨티나는 단 한 개의 슈팅도 시도하지 못한 채 수세에 몰린 채 90분을 마쳤다.





양 팀을 대표하는 스타 리오넬 메시와 라민 야말은 모두 선발 출전했다.





아르헨티나는 에밀리오 마르티네스 골키퍼가 먼저 나왔고, 리산드로 마르티네스, 크리스티안 로메로, 니콜라스 탈리아피코, 곤살로 몬티엘이 포백을 구성했다. 중원은 알렉시스 맥알리스터와 엔소 페르난데스로 구성했고 양 측면은 니콜라스 곤살레스와 로드리구 데 폴이 섰다. 투톱은 훌리안 알바레스와 메시가 담당했다.





스페인은 우나이 시몬 골키퍼가 장갑을 꼈다. 포백은 파우 쿠바르시, 에므리크 라포르테, 페드로 포로, 마르크 쿠쿠레야가 맡았다. 로드리가 3선, 다니 올모와 파비안 루이스가 그 위에 포진했다. 스리톱은 야말과 알렉스 바에나, 미켈 오야르사발이 맡았다.





전체적으로 스페인의 우세 속에 전반전이 진행됐다. 점유율 60% 이상을 가져가며 경기를 주도했다. 전반 5분 야말이 올모의 패스를 받아 슈팅을 시도했지만 막혔다. 전반 38분에는 짧은 패스로 아르헨티나 수비를 공략한 뒤, 아크 정면에서 오야르사발이 때린 왼발 슈팅이 골키퍼에 잡혔다. 전반 42분 쿠쿠레야의 회심의 왼발 슈팅은 빗나갔다.





아르헨티나는 스페인의 수비에 막혀 단 한 개의 슈팅도 때리지 못했다. 메시도 이렇다 할 움직임을 보여주지 못한 채 전반전을 마쳤다.





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후반전도 비슷한 양상이었다. 스페인이 몰아붙였고 아르헨티나가 다급히 막아냈다.





후반 1분 바에나의 슈팅을 마르티네스 골키퍼가 막아냈다. 후반 16분 야말의 슈팅도 무산되었다. 계속해서 골문을 두드린 스페인은 후반 19분 올모의 슈팅이 마르티네스 골키퍼에게 막혔고, 6분 뒤 야말의 크로스를 머리에 맞힌 교체 자원 페란 토레스의 슈팅도 마르티네스의 벽을 넘지 못했다.





후반전 하이드레이션 브레이크 후에도 마찬가지였다. 후반 32분에는 페드리와 쿠바르시의 연속 슈팅이 모두 마르티네스에게 걸렸고 후반 36분 라포르테의 헤더도 골키퍼가 막아냈다. 5분 뒤 페란 토레스의 오른발 슈팅은 골대를 벗어났다.





막판으로 갈수록 아르헨티나는 연장전으로 승부를 끌고 가겠다는 의도를 보였다. 메시를 포함한 11명이 모두 내려와 수비에 가담했다. 스페인은 아르헨티나의 밀집 수비를 뚫는데 어려움을 겪었다. 슈팅까지 이어져도 마무리가 아쉬웠다.





추가시간이 4분 주어졌지만 득점이 나오지 않았다. 아르헨티나에 불운이 따랐다. 엔소 페르난데스가 경고누적으로 퇴장 당했다. 경기는 결국 연장전으로 돌입했다.