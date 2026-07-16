월드컵 결승 진출 실패하자마자 ‘충격 결단’…佛 단독 보도 “이적 원하는 올리세, 올여름 레알 마드리드행 희망”

마이클 올리세(24·바이에른 뮌헨)가 레알 마드리드 이적을 원하고 있다.

프랑스 매체 풋 메르카토는 16일(한국시간) “입수한 정보에 따르면 2029년 6월에 바이에른 뮌헨과 계약이 만료되는 올리세가 올여름 레알 마드리드로 이적하길 희망하고 있는 것으로 파악됐다”며 “올리세는 2026 북중미 월드컵 최다 도움 부문 1위(5도움)에 오르며 세계에서 가장 인기 있는 선수 중 한 명으로 떠올랐다”고 보도했다.

보도에 따르면 올리세는 레알 마드리드가 자신의 기량을 발전시키고 커리어를 한 단계 끌어올리기에 이상적인 환경을 제공한다고 보면서 이적을 바라고 있다. 레알 마드리드는 올리세의 이러한 바람을 잘 알고 있는 가운데, 클럽 레코드(구단 역대 최고 이적료)를 경신해서라도 이적을 성사시키는 것을 고려 중이다.

사실 레알 마드리드는 플로렌티노 페레즈 회장이 지난달 선거 공약으로 올리세 영입을 내세웠던 바 있다. 페레즈 회장은 올리세의 이름을 공개적으로 언급하진 않고 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에 참가하는 구단의 최고 선수를 데려오기 위해 클럽 레코드를 경신하겠다고 밝혔고, 이후 현지에서 유추한 결과 올리세로 밝혀졌다.

물론 바이에른 뮌헨은 당시 핵심 선수로 활약 중인 올리세에게 ‘NFS(Not For Sale·판매 불가)’ 딱지를 붙였다. 바이에른 뮌헨 울리 회네스 명예회장은 공개적으로 “2억 유로(약 3409억 원)의 제안을 받더라도 올리세를 매각하는 일은 절대로 없을 것”이라며 “2억 유로를 가지고 있다고 한들 더 형편없는 축구를 한다면 아무 소용이 없다”고 단호하게 못을 박았다.

하지만 바이에른 뮌헨은 파격적인 제안을 받는다면 올리세의 이적 가능성을 열어두고 있는 것으로 알려졌다. 특히 최근까지 올리세를 매각할 경우, 그를 대체할 선수를 물색하면서 접촉해 온 것이 밝혀졌다. 이에 레알 마드리드는 바이에른 뮌헨과 긴밀한 관계를 활용해 역사적인 이적을 성사시키려 하고 있다.

풋 메르카토는 “바이에른 뮌헨은 공식적으로는 올리세의 이적 가능성을 일축하며 단호한 입장을 밝혔지만, 내부 논의는 다른 양상을 보이고 있다”며 “이미 바이에른 뮌헨은 이적이 발생할 경우를 대비해 브래들리 바르콜라를 포함한 여러 선수에게 접촉을 시도하면서 올리세가 떠날 경우를 대비해 대체자를 찾고 있다”고 덧붙였다.

프랑스 출신의 올리세는 뛰어난 발기술과 넓은 시야, 정교한 킥력, 빼어난 전진 능력, 왕성한 활동량을 갖춘 왼발잡이 측면 공격수다. 2019년 레딩에서 프로에 데뷔한 후 잠재력이 만개하면서 두각을 나타냈고 2021년 크리스털 팰리스로 적을 옮긴 뒤 맹활약하며 이름을 알리기 시작했다. 결국 복수 구단의 구애를 받은 그는 2024년 바이에른 뮌헨 유니폼을 입었다.

한편, 올리세는 2026 북중미 월드컵 조별리그부터 8강전까지 눈부신 퍼포먼스를 선보이며 프랑스의 공격을 이끌었으나 준결승전에선 별다른 활약을 보여주지 못했다. 결국 올리세의 부진 속 프랑스는 공격 작업이 제대로 이뤄지지 않으면서 스페인에 0대 2로 완패해 결승 진출이 무산됐고 3·4위전으로 향하게 됐다.