'월드컵에 이어 아시안게임 나선다' 이기혁·양현준·엄지성, 와일드카드 발탁...최종명단 이번주 발표

[골닷컴] 김형중 기자 = 강원FC 수비수 이기혁(26)이 월드컵에 이어 아시안게임 무대도 밟는다. 이기혁은 양현준(24, 셀틱FC), 엄지성(24, 스완지 시티)과 함께 와일드카드로 발탁됐다.





이민성 감독이 이끄는 23세 이하 대표팀이 9월 일본에서 열리는 2026 아이치·나고야 아시안게임 우승에 도전한다. 대한축구협회는 23세 연령이 넘는 선수들인 와일드카드 3명을 포함해 23명의 최종명단을 이미 대한체육회에 제출했다.





대회 우승을 위해 가장 중요한 역할을 할 것으로 보이는 와일드카드 3인방은 이기혁, 양현준, 엄지성인 것으로 알려졌다. 세 선수는 2026 북중미 월드컵에 이어 아시안게임이라는 중요한 대회에도 출전하게 됐다.





월드컵 명단에 깜짝 발탁됐던 이기혁은 본선에서 3경기 모두 선발 출전하며 스리백의 한 축을 맡았다. 영리한 수비와 정교한 왼발 킥 능력으로 기대 이상의 활약을 한 바 있다. 양현준도 2차전 멕시코전에 교체로 나와 월드컵 데뷔전을 치렀고, 엄지성은 2차전 멕시코와 3차전 남아공전에 후반 교체 출전했다.





큰 대회 경험을 하고 돌아온 세 선수의 합류는 23세 대표팀에 큰 도움이 될 전망이다. 특히 세 선수 모두 한 곳 이상의 포지션을 소화할 수 있어 상황에 따라 다양한 역할을 할 수 있다. 이기혁은 센터백 뿐만 아니라 왼쪽 풀백 또는 수비형 미드필더로도 뛸 수 있다. 강원 이적 전 수원FC와 제주SK 시절 다양한 포지션에서 경기를 소화한 바 있다. 양현준도 본래 윙포워드가 주 포지션이었지만 홍명보호에선 측면 미드필더로 뛰었다. 엄지성도 윙포워드는 물론 측면 미드필더와 공격형 미드필더를 오갈 수 있다.





2026 아이치·나고야 아시안게임은 오는 9월 19일 개막한다. 남자 축구는 개막일보다 닷새 빠른 15일 일정이 시작된다. 이민성호는 이번 대회에서 아시안게임 4연패에 도전한다. 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우 대회에 이어 4연속 우승이 목표다. 병역 혜택이 걸린 대회인 만큼 선수들의 동기부여도 확실하다.





대한축구협회는 이번주 내로 최종명단을 발표할 계획이다.