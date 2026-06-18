'월드컵서 주가 폭등' 韓 축구 에이스 이강인, 바르셀로나 데쿠 단장 레이더망 포착..."에이전트와 식사"

[골닷컴] 김형중 기자 = 이강인이 스페인 명문 FC바르셀로나의 레이더망에 포착됐다는 소식이다.





17일(한국시간) 스페인 매체 '스포르트'는 “바르셀로나는 당장 거래를 진행할 계획은 없지만, 데쿠 단장이 모든 동향을 파악하고 향후 발생할 수 있는 기회를 선제적으로 대응하기 위해 에이전트나 구단들과 통화하고, 대면 미팅을 통해 꾸준히 소통하고 있다”고 전했다.





매체에 따르면 데쿠 단장이 발렌시아의 스페인 출신 2003년생 미드필더 하비 게라의 아버지와 에이전트를 만났다. 이들은 오랜기간 좋은 관계를 유지하고 있으며, 이번 만남의 주 목적은 하비 게라의 현재 상황과 현 계약 조건을 파악하는 것이었다. 바르셀로나는 꾸준히 하비 게라에 대한 관심을 보여왔다.





이 자리에서 이강인에 대한 이야기도 나왔다. 이강인의 에이전트사가 하비 게라의 에이전트사와 동일하기 때문에 자연스럽게 나온 것으로 파악된다. 또한 현재 진행 중인 2026 북중미 월드컵에서 뛰어난 활약을 펼치고 있어, 이강인의 이름이 등장한 것으로 보인다. 매체는 "비공식적인 차원에서 이강인에 대한 이야기도 오갔다. AT 마드리드로부터 큰 관심을 받고 있는 이강인은 미팅애서 논의된 또 다른 한 명”이라며 “현재 상황 등에 대한 이야기가 오갔고 직접적인 이강인 영입 시도나 협상은 없었다"라고 선을 그었다. 또 "다만 데쿠 단장은 그를 계속 주시하고 있다"라고 덧붙였다.





이강인은 올 여름 프랑스 리그1 파리 생제르맹(PSG)을 떠날 것이 유력하다. 계약 기간이 2028년 6월 말까지로 2년이나 남았지만, 루이스 엔리케 감독 체제 하에 정기적인 출전 기회를 부여 받지 못하고 있는 이유가 가장 크다. 올 시즌 리그에서 27경기에 나서며 3골 4도움을 올렸지만 출전 시간이 1522분으로 경기당 출전 시간은 56분에 불과했다. 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그에서는 10경기 모두 교체로 나왔고, 심지어 결승전 땐 벤치에서 대기하다 끝내 선택 받지 못했다. 공격포인트는 어시스트 1개에 그쳤다.





이같은 상황에서 라리가 AT 마드리드와 강하게 연결되고 있다. 이적을 마음 먹기도 했고, 월드컵 1차전 체코전에서 보여준 활약도 커 AT 마드리드의 뜨거운 구애를 받고 있다. 이강인은 체코전 패스 성공률 100%(37/37)을 자랑했고, 동점골 상황에서 황인범에게 자로 잰듯한 패스를 뿌리며 이번 월드컵 최고의 미드필더 중 한 명으로 자리매김하고 있다. PSG도 구체적인 액수를 제안하며 이적에 힘을 싣고 있다.





월드컵에서 활약이 커질수록 이강인의 주가는 더욱 높아질 것으로 보인다. 자연스럽게 AT 마드리드 외에 다른 빅클럽의 관심도 받을 수 있다. 데쿠 단장이 직접 동향 파악을 한 바르셀로나도 그 중 하나가 될 수 있다.





월드컵 무대는 이강인의 올 여름 쇼케이스인 셈이다.