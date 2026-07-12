월드컵과 너무 비교되는 K리그 심판, 하다 하다 '보디 체크'로 슈팅 기회 날려버렸다

[골닷컴] 김형중 기자 = 규정상 문제는 없다고 하지만 일관성 면에서는 쉽게 이해는 되지 않는다. K리그 심판 판정이 또 다시 도마에 올랐다.





울산 HD와 전북현대의 치열한 현대가 더비가 열렸던 11일 저녁 울산문수경기장. 전반 30분 전북 김진규의 역습 골이 터지며 전북이 리드를 잡았다. 흐름을 계속 이어간 전북은 후반 이승우와 김예건의 연속골이 터지며 야고가 한 골을 만회는 울산을 3-1로 제압했다. 울산은 이날 패배로 최근 현대가 더비 4연패를 당했다.





문제가 된 장면은 김진규의 선제골 직전에 나왔다. 전반 29분 이동경의 슈팅이 송범근 골키퍼 선방에 걸리자 오른쪽 측면에서 강상우가 컷백을 시도했고 달려들던 보야니치가 아크 정면에서 슈팅 찬스를 잡는 듯 했으나 김대용 주심과 충돌하며 넘어졌다. 볼은 그대로 전북 오베르단 소유가 됐고 역습을 펼쳐 김진규의 선제골로 이어졌다.





울산 선수들과 벤치는 김대용 주심에게 강하게 항의했다. 고의는 아니었지만 주심의 '보디 체크'와 같은 움직임에 보야니치가 충돌해 넘어졌는데 경기가 계속 이어진 것이 문제라는 주장이었다. 하지만 주심은 VOR과 소통 후 그대로 전북의 득점을 인정했다.





양 팀의 팽팽하던 경기 흐름은 이 골을 기점으로 전북 분위기로 넘어갔다. 후반 들어서도 분위기는 이어졌고 결국 전북의 연속골이 터졌다. 울산은 2만 명이 넘는 팬들이 들어찬 홈 경기에서 무너지고 말았다.





후반 추가시간에도 주심의 동선과 울산 선수가 부딪히는 장면이 나왔다. 전북의 코너킥 상황에서 볼이 뒤로 흐르자 후방의 김태환이 앞쪽으로 연결했고 전북 강상윤과 울산 장시영, 조현택의 순간적인 경합 상황이 이루어졌다. 하지만 볼을 향해 달려들던 장시영 앞으로 김대용 주심이 이동했고 두 사람은 강하게 충돌하며 넘어졌다. 주심은 곧바로 일어나 경기를 중단했다.





울산 선수들은 또 다시 항의했다. 한 경기에서 두 번이나 플레이를 방해하는 동선이 나온 것에 대한 불만이었다. 또한, 두 번째 장면에서는 경기를 중단했으면서 전반전 나온 첫 번째 상황에서는 왜 중단하지 않았느냐는 의미였다. 일관성에 대한 어필이었다. 중계진도 "보야니치가 생각날 수밖에 없는 상황"이라며 안타까움을 표시했다.





경기가 3-1 전북 승리로 끝난 후 울산 김현석 감독은 터널 앞에서 김대용 주심을 기다렸다. 이어 주심에게 해당 상황에 대해 물어봤지만 명확한 설명은 없었다. 김현석 감독은 기자회견에서 "전반에는 ‘규칙’이라는 이야기를 들었다. 후반이 끝나고 본인이 움직이는 가운데 불규칙한 상황이라고 했다. 더 이상 이야기할 기회가 주어지지 않았다. 규칙이라고 설명하면 더 이상 할 말이 없다”라고 말했다.





일관성 문제다. 한 경기에서 동일한 주심이 동일한 상황에 대해 다른 판단을 했다. 결국 한 장면에서 경기의 흐름을 완전히 가른 골이 나왔다. 가장 피해를 본 건 해당 장면 뒤 실점하며 경기에서 패한 울산이다. 또 인플레이 상황에서 빠른 역습으로 득점에 성공했지만 주심의 도움으로 얻은 골이라는 폄하를 당하는 전북도 피해자일 수 있다.





오랜 기간 축구에서 심판은 무생물로 봤다. 그래서 경기 중 볼이 주심에 맞아도 경기는 이어졌다. 하지만 최근 규정이 바뀌며 볼이 주심에 맞으면 경기가 중단된 뒤 드롭 볼로 재개된다. 주심이 선수와 충돌해 경기에 큰 영향을 미쳤으면 주심의 재량으로 경기가 중단될 수 있다. 최근 한창인 북중미 월드컵 스페인과 벨기에의 8강전에서도 주심이 선수와 충돌 후 경기를 중단했다.





지난 한 달 간 축구 팬들은 월드컵의 수준 높은 경기와 함께 수준 높은 판정에도 익숙해졌다. K리그도 수준 높은 판정 속에 경기가 운영되기 바라지만 현실은 그러지 못하고 있다. 한국 심판진은 2010 남아공 월드컵 이후 본선 무대에 단 한 명의 심판도 배출하지 못했다. 주심으로 따지면 2002 한일 월드컵 이후 0명이다.