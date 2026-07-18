‘웃음꽃 활짝’ 손흥민 마침내 터졌다, LA 더비서 MLS 마수걸이 골 신고…팀은 3대 0 완승→3위 도약

‘손세이셔널’ 손흥민(LA FC)이 무려 237일 만에 미국 메이저리그사커(MLS) 골맛을 봤다.

손흥민은 18일(한국시간) 미국 캘리포니아주 카슨의 디그니티 헬스 스포츠 파크에서 열린 LA 갤럭시와 2026시즌 MLS 정규리그 16라운드 원정경기에서 최전방 공격수로 선발 출전해 쐐기골을 터뜨리면서 팀의 3대 0 완승을 이끌었다. 승점 3을 추가한 LA FC는 순위표 3위(8승3무5패·승점 27)로 도약했다.

초반부터 적극적으로 슈팅을 때리는 등 활발하게 움직이던 손흥민은 팀이 2대 0으로 앞서던 후반 12분 골망을 흔들었다. 하프라인 윗선에서 공을 잡자 순식간에 페널티 아크서클 부근까지 돌파한 그는 옆에 있던 마크 델가도와 원투 패스를 주고받았다. 이후 공간이 조금 나오자 곧바로 골문 왼쪽 하단 구석을 겨냥해 정교한 오른발 슈팅을 때려 득점을 터뜨렸다.

2026시즌 MLS 개막 이래 14번째 출전 경기에서 나온 손흥민의 마수걸이 골이었다. 그는 이날 전까지 13경기 동안 골 없이 도움만 9개 기록 중이었다. 침묵이 길어지자 기량이 눈에 띄게 저하됐다는 지적이 나오기도 했다. 한편으론 마크 도스 산토스 감독이 손흥민을 제대로 활용하지 못한다는 분석도 잇달아 나왔다.

더군다나 손흥민은 2026 북중미 월드컵에서 조별리그 3경기 모두 선발과 교체를 오가며 출전했으나 생애 처음으로 월드컵에서 공격포인트 없이 일찍 여정을 마치면서 고개를 떨궜다. 하지만 이날 팀에 복귀한 후 첫 경기부터 골맛을 보며 부활의 신호탄을 쏘아 올렸다. 골을 터뜨린 그는 미소를 지었고, 경기가 끝난 후에도 환하게 웃었다.

후반 31분 체력 안배 차원에서 타일러 보이드와 교체돼 경기를 마친 손흥민은 축구 통계 전문 매체 풋몹에 따르면 76분을 소화하는 동안 1골을 비롯해 슈팅 6회(유효슈팅 2회), 키 패스 2회, 볼 리커버리 5회, 지상볼 경합 승리 3회, 피파울 3회 등을 기록했다. 평점은 8.4점으로, 팀 내에서 드니 부앙가와 델가도(이상 8.9점)에 이어 세 번째였다.