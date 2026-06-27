울산 U-12, 日 코파 벨마레 참가... ‘국제무대 경쟁력 키운다'

[골닷컴] 이현민 기자 = 울산 HD의 U-12팀이 프로축구 산하 클럽 자격으로 국제무대에 나선다.

울산 U-12팀은 26일(금) 일본 가나가와현 히라츠카시에서 개막하는 ‘2026 코파 벨마레 U-11 파일럿 국제 토너먼트’에 참가한다.

코파 벨마레는 일본 J리그 쇼난 벨마레가 주최하는 세계 각국의 유소년 팀들이 참가하는 대회다. 지난 2000년 창설된 '쇼난 벨마레 홈타운 컵'을 전신으로, 2016년부터 현재의 국제 토너먼트 형태로 확대 운영되고 있다.

역대 대회에는 유벤투스(이탈리아), SE 파우메이라스(브라질), 아틀레티코 마드리드(스페인), VfB 슈투트가르트(독일) 등 해외 주요 클럽의 유스 팀들이 참가해왔다.

코파 벨마레는 27일(토)부터 28일(일)까지 양일간 가나가와현 히라츠카시의 바뉴 후레아이(Banyu Fureai) 공원 축구장에서 개최된다. 참가 자격은 2015년 1월 1일 이후 출생 선수를 대상으로 JFA(일본축구협회) 8인제 축구 규칙에 따라 열린다.

이번 대회는 울산을 비롯해 SE 파우메이라스(브라질), 우라와 레즈, 가시와 레이솔, 산프레체 히로시마(이상 일본) 등 총 24개 팀이 출전한다.

울산 U-12는 대회 예선 첫날 우라와 레즈 다이아몬즈 주니어, 오다와라 TC, 지가사키 TC와 차례로 격돌한다. 유소년 선수들이 해외 축구 문화를 경험, 경기력을 점검, 성장할 수 있는 기회를 제공할 방침이다.

울산 U-12 박창주 감독은 “해외 우수 구단들과의 경쟁 속에서 겸손하게 배운다는 자세로 매 경기 진지하게 임하겠다. 단순히 경험을 쌓는데 그치지 않고 우리 선수들이 기술적·정신적으로 한 단계 성장하는 계기를 만들면서 그동안 준비한 플레이를 성실히 펼쳐 경기 결과면에서도 발전된 모습을 보이겠다”라고 각오를 전했다.

울산 U-12 선수단은 26일(금) 오전 김해국제공항을 통해 출국, 모든 대회 일정을 마친 뒤 29일(월) 도쿄 지역 축구 견학 등 문화 교류 일정을 소화하고 같은 날 오후 귀국한다.

또한, 울산은 오는 9월에는 미래 자원 확보와 유스 전력 강화를 위한 하반기 공개 테스트를 진행할 계획이다.