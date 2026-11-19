[골닷컴] 이현민 기자 = 울산 HD가 2위 굳히기에 들어간다.

울산은 21일 오후 4시 30분 인천축구전용경기장에서 인천유나이티드와 하나은행 K리그1 2026 36라운드 원정 경기를 치른다. 35경기를 소화한 현재 17승 6무 12패 승점 57점으로 2위를 달리고 있다.

이번에 울산이 상대할 인천(승점49)은 6위로 2026시즌 네 번째 맞대결이다. 4월 11일 원정에서 2-1로 승리했지만, 7월 21일 홈에서 후반 추가시간 실점으로 1대2 석패했다. 그러나 9월 12일 홈에서 2-1로 승리, 3전 2승 1패로 우위를 점하고 있다. 통산 전적(K리그1 기준)에서도 60전 26승 20무 14패로 앞선다.

울산은 최근 4경기 무패(부천FC1995 2-1, 포항스틸러스 2-2, 강원FC 2-1, FC서울 2-1)로, 파이널A에 돌입해 2연승의 상승세를 타고 있다. 인천 원정에서 승전고를 울리며 3연승에 성공한다면 순위표 바로 아래에 있는 대전하나시티즌(승점53, 3위)의 결과(36 라운드 울산 승리, 대전 패배 시)에 따라 다음 시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 무대 진출을 조기에 확정한다.

K리그1 2연속 MVP 수상에 도전하는 이동경이 키플레이어다. 이동경은 지난 8일 열린 서울과 35라운드 원정에서 조현택의 패스를 받아 페널티박스 안에서 지체 없는 왼발 슈팅으로 선제골을 뽑아냈다. 이로써 이동경은 이번 시즌 34경기 13골 13도움으로 지난 시즌(36경기 13골 12도움) 기록을 깨뜨리며 스스로 MVP 자격을 증명했다. 특히 이번 시즌 인천과 세 차례 맞대결에서 모두 공격 포인트(2골 2도움)를 올릴 만큼 강했다. 인천전 4경기 연속 공격 포인트 사냥에 나선다.

다음 경기 INC K리그1 02:30 ULS

득점왕에 도전하는 야고 역시 서울전에서 토마스의 도움을 골로 연결하며 모처럼 포효했다. 현재 28경기 17골 1도움으로 득점 2위 클리말라(서울, 31경기 16골 1도움)보다 한 발 앞서 나갔다. 야고의 또 다른 득점왕 경쟁자인 득점 3위 무고사(32경기 14골 2도움)가 인천에 속해 있는 만큼 흥미로운 대결이 펼쳐질 것으로 기대를 모은다.

소리 없이 강한 풀백 조현택(33경기 3도움)도 K리그1 최고를 향해 나아가고 있다. 조현택은 지난 1일 강원전에서 에릭의 쐐기포를 도운데 이어 8일 서울전에서도 이동경의 선제골을 만들어줬다. 폭발적인 스피드를 앞세운 공격 가담 능력과 크로스, 안정적인 수비로 울산을 넘어 국가대표 왼쪽 자리까지 꿰찼다. 3경기 연속 도움을 기록할지 관심사다.

한편, 대한민국 축구대표팀의 두 차례 친선전(사우디아라비아, 카타르)에 소집됐던 국가대표 3인방 이동경, 조현택, 조현우는 곧바로 팀에 합류해 인천전 준비에 돌입했다.