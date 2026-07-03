울산 HD, 2012 亞 우승 주장 곽태휘 모델 내세웠다! 스파오와 독점 콜라보

[골닷컴] 이현민 기자 = 세월이 지나도 여전히 훤칠하다. 골 넣는 꽃미남 수비수 울산 HD 곽태휘 수석코치가 독점 콜라보 모델로 등장했다.

울산 HD는 3일 “울산이 이랜드월드(대표 조동주)에서 운영하는 SPA 브랜드 스파오(SPAO) 와 손을 잡고 구단의 정체성을 일상 궤도에 이식한 독점 콜라보레이션 컬렉션을 전격 출시한다”고 전했다.

이번 협업은 기존 기획 방식에서 벗어나 울산과 의류 브랜드인 스파오가 일대일로 직접 소통하며 단독 상품을 구성한 것이 특징이다. 바람막이, 나일론 상·하의 세트, 반팔 티셔츠 3종을 비롯해 파자마, 백팩, 키링 등 총 9종을 출시했다. 눈에 띄는 점은 기존 유니폼 중심의 응원복에서 벗어나 일상복과 생활 잡화로 상품 영역을 넓혔다. 특히 파자마는 구단이 처음으로 선보이는 실내복으로 팬들이 경기장 밖 일상에서도 사용할 수 있도록 선택의 폭을 넓혔다.

과거와 현재의 서사를 담은 화보도 공개됐다. 지난 2012년 울산의 주장으로서 구단 역사상 첫 번째 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그(ACL) 무패 우승을 견인했던 곽태휘 수석코치를 필두로 현재 울산의 후방을 책임지는 이재익과 서명관이 모델로 나섰다. 울산의 철벽 수비 계보를 잇는 3인방은 그라운드 위 유니폼을 벗고 힙한 스트릿 감성의 착장을 완벽하게 소화하며 컬렉션의 완성도를 높였다.

울산과 스파오의 콜라보레이션 상품은 10일(금) 오전 11시부터 스파오닷컴과 무신사를 통해 전격 발매된다. 오프라인은 대형 거점 매장인 스파오 강남2호점, 울산메가마트점, 부산서면중앙점에서 각 매장 오픈 시간에 맞춰 현장 판매가 시작된다. 구단 공식 상설 매장인 UHD SHOP 울산 업스퀘어점에서는 같은 날 오전 10시 30분부터 가장 빠르게 만나볼 수 있다.

다음 날인 11일(토) 전북현대와 홈경기가 펼쳐지는 울산문수축구경기장 UHD SHOP에서도 현장 판매 릴레이가 이어진다. 홈경기 당일 문수경기장 현장에는 스파오 콜라보 팝업존과 감각적인 연출물이 조성돼 경기장을 찾은 팬들에게 차별화된 시각적 즐거움과 쇼핑 경험을 동시에 선사할 예정이다.

울산 HD 관계자는 “이번 스파오와의 단독 협업은 팬들이 유니폼이라는 틀에서 벗어나 일상의 모든 순간에서 구단의 브랜딩을 소비할 수 있는 이정표가 될 것이다. 앞으로도 팬들의 다양해진 라이프스타일을 반영한 고감도 MD 상품 기획을 지속적으로 강화해 구단 브랜딩의 영역을 한계 없이 넓혀가겠다”라고 밝혔다.

이랜드 스파오 관계자는 “울산 구단은 충성도 높은 팬층을 보유한 구단으로 패션과 스포츠를 함께 즐기는 팬들의 취향을 반영해 일상에서도 활용도 높은 협업 제품을 준비했다. 앞으로도 영역에 한계를 두지 않고 협업을 이어가며 고객이 원하는 제품을 지속적으로 선보일 것”이라고 전했다.

한편, 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 브레이크를 알차게 보낸 울산은 5일 오후 7시 30분 광주월드컵경기장에서 광주FC와 하나은행 K리그1 2026 16라운드 원정을 치른다. 브라질 출신 공격수 에릭이 아킬레스건 부상을 털어내고 8개월 만에 복귀전을 준비하고 있다. 11일 오후 7시 30분 문수축구경기장에서 전북과 17라운드 홈경기에 임한다. 두 경기를 모두 잡을 경우 FC서울과 선두 경쟁에 불을 지필 수 있다.