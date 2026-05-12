울산 HD, “축구로 희망과 즐거움” 사회 공헌으로 나눔 문화 확산

[골닷컴] 이현민 기자 = 울산 HD가 지역사회를 위해 발 벗고 나섰다.

12일 울산에 따르면 울산 HD가 지역사회 취약계층과 아동 지원 확대를 위한 사회 공헌 활동 확대에 나섰다고 전했다.

울산은 지난 10일 오후 2시 문수축구경기장에서 열린 부천FC1995와 하나은행 K리그1 2026 13라운드 홈경기에서 이동경의 결승골로 1-0 승리를 거두고 2연승을 달렸다.

이날 울산은 대한적십자사 울산광역시지사, 초록우산 울산지역본부와 각각 사회공헌 업무 협약을 맺었다. 이번 협약은 축구를 통한 건전한 여가 문화 조성과 지역사회 나눔 가치 확산을 위해 마련됐다.

이 자리에는 울산 강명원 대표이사를 비롯해 대한적십자사 울산광역시지사 김청옥 회장, 초록우산 울산지역본부 김동환 본부장이 참석해 지역사회 상생과 지속 가능한 사회 공헌 활동 확대를 위한 협력 의지를 다졌다.

우선, 대한적십자사 울산광역시지사와 ‘울산 취약계층 지원 사회 공헌 업무협약’을 체결, 취약계층 대상 축구 관람 기회 제공과 다양한 사회 공헌 활동 운영에 협력하기로 했다.

현재 울산은 취약계층을 대상으로 축구 나눔 캠페인을 함께 운영하고 있다. 홈경기와 연계한 레드크로스데이, 사랑의 빵 만들기 봉사활동, 취약계층 지원 백미 기부 등 다양한 사회 공헌 활동을 지속적으로 실천해가고 있다.

이어 초록우산 울산지역본부와 ‘울산 지역 아동 지원 사회 공헌 업무협약’을 체결했다. 홈경기 기부캡슐 운영을 포함해 지역 아동 대상 축구 관람 지원 및 후원 사업을 함께 추진할 계획이다.

특히 울산의 홈경기 시 운영 중인 기부캡슐 프로그램 수익금을 기반으로 지역 아동 지원 활동을 전개하고 있다. 앞으로도 초록우산 울산지역본부와 지속적인 사회 공헌 활동을 전개할 방침이다.

울산은 축구를 매개로 시민들과 함께 호흡하며 지역사회와 접점을 넓힘과 동시에 스포츠가 가진 긍정적인 영향력을 전달하기 위해 다양한 사회 공헌 활동을 펼치고 있다.

울산 관계자는 “지역사회와 함께할 수 있는 다양한 사회 공헌 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다. 축구를 통해 더 많은 시민에게 희망과 즐거움을 전하기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.