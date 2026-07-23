울산 HD, 코리아컵서 울산시민과 역사상 첫 만남…'8639일' 만의 울산 연고 더비

[골닷컴] 배웅기 기자 = 코리아컵 무대에서 사상 첫 '울산 연고 더비'가 성사됐다.

울산 HD는 오는 29일 오후 7시 울산종합운동장에서 열리는 2026/27 하나은행 코리아컵 3라운드에서 울산시민축구단과 격돌한다. 대진 추첨 결과에 따라 울산 HD가 원정 팀 자격으로 경기에 임하게 됐다.

지난 1983년 창단한 울산 HD는 K리그1 5회(1996·2005·2022·2023·2024), 코리아컵 1회(2017), 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 2회(2012·2020) 우승에 빛나는 K리그 대표 명문이다. 이에 맞서는 울산시민은 2018년 창단해 현재 K3리그에서 입지를 단단히 다지고 있다. 앞서 15일 2라운드에서 서울 이랜드 FC를 4-2로 제압하는 돌풍을 일으켰다.

이번 경기가 펼쳐질 울산종합운동장은 과거 울산공설운동장 부지에 2005년 재건축된 경기장으로, 현재 울산시민의 홈구장으로 사용되고 있다. 다만 울산 HD로서도 K리그1, ACLE 등 홈 경기를 치른 경험이 있어 매우 익숙한 전장이다. 특히 울산종합운동장에서 열린 코리아컵 경기에서는 9전 8승 1패(26골 12실점)의 압도적인 승률을 자랑한다.

울산 HD 역사상 코리아컵에서 나온 두 차례의 해트트릭도 모두 울산종합운동장에서 작성됐다. 2000년 11월 28일 안홍민이 성균관대를 상대로, 2011년 7월 27일 고슬기가 강원FC를 상대로 해트트릭을 기록한 바 있다.

울산 HD와 울산시민이 공식 대회에서 만나는 것은 이번이 처음이다. 울산 연고 팀 맞대결은 2002 하나-서울은행 FA컵 전국축구선수권대회(現 코리아컵) 16강에서 펼쳐진 울산 현대미포조선 돌고래와 울산 HD의 경기 이후 24년, 정확히 8,639일 만이다. 당시 울산 HD는 현재 지휘봉을 잡고 있는 김현석 감독이 선수로 활약했다.

이번 울산 연고 더비는 프로와 세미프로의 경계를 넘어 같은 지역을 대표하는 두 팀이 맞붙는 만큼, 울산 스포츠 역사에도 오래 기억될 특별한 한판 승부가 될 전망이다.