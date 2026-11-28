[골닷컴] 이현민 기자 = K리그 대표 측면 수비수로 꼽히는 오른쪽 풀백 이용(울산 HD)이 현역 생활의 마침표를 찍는다.

울산 HD는 28일 “오는 29일(일) 오후 2시 문수축구경기장에서 열리는 전북현대와 이번 시즌 마지막 홈경기인 현대가 더비에서 이용의 은퇴식을 진행한다”고 밝혔다.

이용은 2010년 울산 유니폼을 입고 프로 생활을 시작, 그해 3월 27일 인천유나이티드와 원정 경기에 선발 출전하며 프로 데뷔전을 치렀다. 이어 4월 21일 국민은행과의 FA컵(現 코리아컵) 32강에서 정대선의 선제골을 도우며 프로 첫 공격 포인트를 올렸다.

2012년 울산의 창단 첫 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그(ACL) 무패 우승에 일조한 이용은 같은 해 12월 12일 국제축구연맹(FIFA) 클럽월드컵 5위 결정전에서 일본 산프레체 히로시마를 상대로 프로 데뷔골을 터뜨렸다.

울산에서 여섯 시즌을 보낸 이용은 K리그 통산 144경기에 출전해 1골 15도움을 기록했다. ACL과 코리아컵 등 모든 대회로 범위를 넓히면 170경기 2골 17도움에 달한다. 특히 울산 소속으로 올린 19개의 공격 포인트 가운데 절반 이상인 10개(1골 9도움)를 문수축구경기장에서 나왔다.

울산을 비롯해 상주상무, 전북현대, 수원FC에서 17시즌 동안 활약한 이용은 K리그 통산 402경기 5골 41도움의 기록을 남겼다. 선수 생활 동안 몸담았던 네 구단 가운데 가장 많은 경기에 출전한 곳도 프로 데뷔팀인 울산이었다.

이용의 선수 생활을 관통하는 키워드는 ‘꾸준함’이다. 울산 소속으로 출전한 170경기 가운데 90% 이상인 158경기에 선발로 나섰다. 선발 출전한 경기의 약 90%에 해당하는 141경기를 풀타임으로 소화하며 울산의 측면을 책임졌다.

왕성한 활동량과 정교한 크로스를 바탕으로 공격에서도 존재감을 드러냈다. 울산 소속으로 기록한 17개의 도움 가운데 11개(64.7%)가 후반전에 나왔다. 특히 전체 도움의 3분의 1 이상인 6개를 후반 31분 이후에 기록하며 경기 막바지까지 공격에 힘을 보탰다.

국가대표로서도 굵직한 발자취를 남겼다. 이용은 2014 국제축구연맹(FIFA) 브라질 월드컵과 2018 러시아 월드컵에 나섰으며, 국가대표 A매치 통산 57경기를 소화했다.

지난 시즌을 끝으로 현역 생활을 마무리한 이용은 올 시즌 프로 데뷔팀인 울산의 코칭스태프로 합류하며 지도자로서 첫발을 내디뎠다.

이용 코치는 “프로 선수로서 꿈을 펼치기 시작한 울산에서 선수 생활을 마무리하고 지도자로서 새로운 출발을 하게 돼 뜻깊다. 이번 은퇴식을 통해 오랜 시간 응원과 사랑을 보내주신 팬들께 감사의 인사를 전하고 싶다. 앞으로는 선수 생활을 통해 쌓은 경험을 바탕으로 후배 선수들의 성장에 힘을 보태고, 좋은 지도자가 될 수 있도록 노력하겠다”고 소감을 전했다.

이용의 은퇴 행사는 경기 전 팬 사인회로 시작된다. 하프타임에는 은퇴식이 진행되며, 이용은 그라운드에 나서 팬들에게 선수로서의 마지막 인사를 전할 예정이다.

한편, 울산의 올 시즌 마지막 홈경기 티켓 예매는 티켓링크와 울산 HD 공식 홈페이지를 통해 예매할 수 있다.