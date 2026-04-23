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이현민

울산 HD 유니폼, 울산 넘어 서울에서도 판매... 입어 보고 살 수 있다

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[골닷컴] 이현민 기자 = K리그 전통의 명가 울산 HD의 유니폼을 수도권에서 만난다.

23일 울산에 따르면 홈 유니폼 오프라인 판매를 서울까지 확대하며 팬들의 구매 편의성을 높인다고 밝혔다.  

기존 울산의 유니폼은 울산 시내 중심부에 자리 잡은 울산 업스퀘어 UHD SHOP과 경기 당일 문수축구경기장 내 MD 숍에서만 오프라인 판매가 이뤄지고 있다.  

이에 울산은 지난 17일부터 서울 소재 축구 전문 매장 싸카풋볼스토어(서울 중구)와 카포풋볼스토어 서울 두 곳에서 홈 유니폼 판매를 시작했다.

울산 지역을 넘어 전국으로 팬층을 넓히겠다는 목표다. 수도권에 거주하는 팬들이 울산 이외 지역, 서울에서 울산의 유니폼을 직접 착용한 뒤 구입할 수 있다. 단, 오프라인에서만 가능하다.

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무엇보다 수도권에서 열리는 울산의 원정 경기를 관람하는 팬들이 유니폼 오프라인 구입을 통해 푸른 물결과 함성으로 힘을 보탤 것으로 기대를 모은다. 매장 두 곳에서 주장인 김영권, 부주장 정승현과 이동경 등의 마킹 서비스도 제공된다.

울산 관계자는 “서울 지역 판매 확대를 통해 더 많은 팬이 유니폼을 착용하고 함께 응원하는 문화를 만들어갈 수 있을 것으로 기대한다. 앞으로 팬들이 어디서든 팀을 가까이에서 느낄 수 있도록 다양한 기회를 마련하겠다”고 전했다.

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