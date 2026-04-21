울산 HD, 선수단 퍼포먼스 강화 위해 ‘파워웨이’와 동행

[골닷컴] 이현민 기자 = 울산 HD가 선수단 퍼포먼스 향상을 위해 스폰서십을 체결했다.

21일 울산 HD에 따르면 스포츠 뉴트리션 전문 브랜드 ‘파워웨이’와 손을 잡고 선수단의 퍼포먼스 향상과 브랜드 가치 제고를 위한 스폰서 계약을 맺었다.

지난 19일 울산 HD는 문수축구경기장에서 열린 광주FC와 하나은행 K리그1 2026 8라운드 홈경기에서 5-1 승리를 거두며 2위를 사수했다.

이날 울산 HD 강명원 대표이사와 파워웨이 김태율 대표이사가 참석해 상호 협력을 약속했다.

파워웨이는 사이클 등 지구력 스포츠 분야의 퍼포먼스 향상과 스포츠 영양을 연구하는 브랜드로, 실제 훈련 및 경기 환경에서 검증된 솔루션을 제공하고 있다. 앞으로 울산 HD 선수단에 탄산수소나트륨 기반의 스포츠 뉴트리션 제품을 후원하여 전력 강화에 힘쓸 예정이다.

이와 함께 울산 HD는 2026시즌 동안 경기장 내 광고물 운영과 홈경기 홍보 부스 이벤트 등을 통해 파워웨이를 적극적으로 알릴 계획이다. 팬들에게 파워웨이의 브랜드 인지도 향상과 새로운 스포츠 영양 경험을 제공할 방침이다.

울산 HD와 동행하는 파워웨이 김태율 대표이사는 “단순 후원을 넘어 실제 경기력 향상에 기여하는 파트너십을 지향, 퍼포먼스 중심의 스포츠 영양 솔루션을 축구 현장에 적극 적용하겠다”고 스폰서십 체결 소감을 밝혔다.

울산 HD 강명원 대표이사는 “전문적인 뉴트리션 지원을 통한 선수단의 전력 강화를 강조, 이번 협력을 통해 팀 퍼포먼스 제고와 팬들을 위한 차별화된 경험 제공하기 위해 노력하겠다”고 화답했다.