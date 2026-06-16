울산 HD, 북중미 월드컵 맞아 도심 속 ‘팬 페스타’ 개최

[골닷컴] 이현민 기자 = 울산 HD가 팬들을 위한 화끈한 이벤트를 연다.

울산은 15일 “2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 휴식기를 맞아 팬들을 위한 특별한 도심 속 축제인 ‘2026 울산 HD 팬 페스타’를 개최한다”고 밝혔다.

팬 페스타는 K리그 휴식기 동안 울산 팬들에게 다양한 즐길 거리와 특별한 추억을 선사하기 위해 마련됐고, 오는 6월 19일부터 7월 12일까지 약 3주간 현대백화점 울산점과 업스퀘어 UHD SHOP에서 릴레이 형식으로 열린다.

현대백화점 울산점이 첫 포문을 연다. 6월 19일부터 25일까지 현대백화점 울산점 2층 팝업존에서 울산 HD 특별 팝업스토어가 운영된다. 같은 층 그린워크 연결 통로에는 선수단 응원 메시지를 작성할 수 있는 참여형 공간과 포토존 등 다양한 구단 연출물이 조성되어 팬들을 맞이한다.

이번 팝업스토어에서는 이월 시즌 유니폼을 정상가 대비 최대 55% 할인된 가격에 판매한다. 또한, 구매 고객을 대상으로 경품이 증정되는 추억의 뽑기 이벤트와 매일 다른 선물이 제공되는 데일리 기프트 이벤트도 함께 펼쳐진다. 울산 HD 유니폼 데이도 상설 운영된다. 행사 기간 중 울산 HD 유니폼을 착용하고 현대백화점 울산점을 방문한 팬들에게는 10층 CAFE-H 음료 무료 제공 혜택이 주어지며, 7층 아디다스 매장에서는 특별 할인 상품 혜택이 추가로 제공된다.

현대백화점에서 시작된 팬 페스타의 열기는 업스퀘어 UHD SHOP으로 이어진다. 6월 26일부터 7월 12일까지 구단 공식 상설매장인 UHD SHOP이 위치한 울산업스퀘어 일대에서 다채로운 전시와 이벤트가 진행된다. 울산업스퀘어 1층 입구 및 주요 공간에는 구단의 역사를 담은 우승 트로피와 선수단 등신대 등 다양한 연출물이 전시, 4층 UHD SHOP 공간에서도 팬들을 위한 할인 이벤트와 풍성한 즐길 거리가 제공된다.

특별한 프로그램도 곧 베일을 벗는다. 팬 페스타 기간 동안 현대백화점 울산점과 업스퀘어 UHD SHOP 두 곳에서는 울산 HD 선수단 팬사인회가 각각 진행될 예정이다. 팬들과 선수들이 더욱 가까이 소통할 수 있는 특별한 시간이 될 것으로 기대를 모은다.

구단 관계자는 “월드컵 휴식기 동안 팬들이 울산의 축구를 기다리는 시간을 더욱 즐겁게 보낼 수 있도록 이번 팬 페스타를 기획했다. 경기가 없는 기간에도 울산 HD를 일상에서 가깝게 만나고 즐길 수 있는 콘텐츠를 마련한 만큼 많은 팬들의 관심과 참여를 기대한다”고 전했다.

이번에 울산이 선보인 다양한 할인 상품은 구단 온라인 공식 스토어와 ‘더현대Hi’를 통해서도 구매할 수 있다. 휴식기 이후 7월 11일 오후 7시 30분 문수축구경기장에서 열리는 전북현대와 홈경기 현장에서 판매될 예정이다.