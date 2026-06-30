울산 HD 강상우·서명관, 호국보훈의 달 맞아 장병들에게 간식 전달... 내달 5일 광주와 후반기 첫 경기

[골닷컴] 이현민 기자 = 울산 HD가 장병들을 위한 깜짝 선물을 준비했다.

울산 HD는 30일 “지난 24일 울산 남구에 위치한 육군 제53보병사단 예하 울산여단을 기습 방문해 공식 파트너사 ㈜오뚜기와 함께하는 사회공헌활동 ‘Thank you Heroes’를 성황리에 마쳤다. 호국보훈의 달을 기념해 국토방위와 지역 치안의 최전선에서 헌신하는 향토 부대 장병들을 방문해 연병장을 유쾌한 활력으로 가득 채웠다”고 밝혔다.

‘Thank you Heroes’는 국가와 지역사회의 안녕을 위해 불철주야 헌신하는 숨은 영웅들을 찾아 감사의 뜻을 전하는 울산의 지역 밀착형 사회공헌 프로그램으로, 울산은 지난해 산불 진화에 힘쓴 서울주소방서 소방관들을 위한 ‘Thank you 키친’을 열었다.

2026년에도 계속되고 있다. 울산은 4월 울산대학교를 뒤흔든 ‘캠퍼스 간식어택’에 이어 호국보훈의 달을 맞아 지역 향토방위를 책임지는 군 장병들을 대상으로 구단과 파트너사가 함께하는 사회공헌 행사 리스트를 한층 더 단단하게 구축했다.

이날 행사는 군부대 특유의 딱딱한 위문 행사 틀을 깨고 시종일관 활기찬 에너지 속에서 진행됐다. 울산의 베테랑 강상우와 신예 수비수 서명관이 일일 응원 단장으로 가세해 장병들과 격 없는 미니 레크리에이션 이벤트를 소화하며 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다. 하이라이트는 부대 연병장에 등장한 오뚜기의 시그니처 푸드트럭 ‘옐로우키친(Yellow Kitchen)’이었다. 강상우와 서명관은 장병들을 위해 직접 앞치마를 두르고 부대 생활의 ‘최애 간식’인 피자, 단백질 음료 등 오뚜기의 인기 제품들을 직접 배식하며 격려의 인사를 건넸다. 이어진 팬 사인회와 기념사진 촬영 시간에도 장병들의 유쾌한 세리머니 요청과 셀카 제안에 센스 있게 화답하며 잊지 못할 추억을 선물했다.

행사에 참가한 장병은 “울산 HD 선수들이 오뚜기 옐로우키친과 함께 연병장에 나타나 꿈만 같았다. 고된 훈련 속에서 동료들과 함께 최고의 추억과 에너지를 충전할 수 있게 해준 구단과 오뚜기에 장병들을 대표해 감사드린다”는 소감을 전했다.

울산 관계자는 “보이지 않는 곳에서 묵묵히 지역사회를 지키는 영웅들에게 구단과 파트너사가 준비한 정성이 든든한 에너지원이 되었기를 바란다. 앞으로도 오뚜기와의 단단한 파트너십을 바탕으로 지역사회 곳곳에 활력과 상생의 가치를 전파할 수 있는 다각적인 사회공헌 콘텐츠를 지속해서 발굴하겠다”고 화답했다.

한편, 전반기를 2위로 마친 울산은 오는 7월 5일(일) 오후 7시 30분 광주월드컵경기장에서 최하위인 광주FC와 하나은행 K리그1 2026 16라운드 원정을 치른다.