울산 HD의 상징성과 기능 결합한 ‘아이웨어’ 안경 출시... 300개 한정

[골닷컴] 이현민 기자 = 울산 HD를 담은 안경이 나왔다.

11일 울산에 따르면 퍼포먼스 아이웨어 브랜드 피트아이(대표 손동민)와 협업해 팀의 상징성과 기능성을 결합한 아이웨어 ‘피트아이 블루 웨이브 에디션’을 오는 13일 공식 출시한다고 밝혔다.

최고의 컨디션을 위한 퍼포먼스 도구라는 철학을 추구해온 피트아이와 함께 스포츠 문화·팬 경험 접점에서 구현하는데 초점을 맞춘 이번 콜라보 제품은 울산의 팀 아이덴티티를 디자인에 반영했다. 무엇보다 실제 스포츠 활동에 필요한 기능성을 담았다. 울산의 시그니처 컬러를 모티브로 한 파란색의 렌즈에 자외선 차단 및 안티포그(Antifog) 기능을 적용, 오른쪽 템플에는 ‘MY TEAM ULSAN’ 슬로건을 각인해 팬들이 울산에 대한 소속감과 자긍심을 느낄 수 있다.

이제 울산 팬들은 경기장에서 아이웨어를 착용하고 편안한 시야가 확보된 상황에서 경기 관전이 가능하다. 일상에서도 함께하며 울산을 향한 애정과 자긍심이 더해질 전망이다.

울산 관계자는 “이번 협업은 팀의 정체성과 기능성을 결합한 제품을 통해 팬들에게 실용성을 제공하는 동시에 팀과 유대감을 느낄 수 있도록 기획됐다. K리그 대표구단으로서 최상의 팬 경험을 제공하기 위해 다양한 협업을 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다.

피트아이 손동민 대표는 “꾸준한 성과와 역사를 바탕으로 K리그를 대표하는 구단인 울산과 이번 협업을 통해 선수들의 퍼포먼스는 물론 팬들의 응원 경험까지 확장할 수 있는 새로운 기준을 제시하고 싶다. 피트아이는 단순한 스포츠 브랜드가 아닌, 선수와 팬 모두의 컨디션을 설계하는 퍼포먼스 브랜드로 자리 잡아 나갈 것”이라고 전했다.

이번 콜라보 제품은 300개 한정으로 13일 오후 7시 30분 문수축구경기장에서 열리는 울산과 제주SK의 홈경기 당일 경기장 내 UHD SHOP과 업스퀘어 UHD SHOP에서 판매를 시작한다. 이어 5월 14일 오후 1시부터는 피트아이 공식 홈페이지에서도 구매할 수 있다.