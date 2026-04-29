울산, '먹고 모으는 재미' 담은 팀카드 칸쵸 에디션 출시

[골닷컴] 배웅기 기자 = 울산 HD가 먹는 즐거움에 수집의 재미를 더한 특별한 팀카드로 팬들을 찾는다.

울산은 내달 2일 롯데이노베이트의 팬덤 플랫폼 코튼시드와 함께 '팀카드 칸쵸 에디션'을 출시한다.

이번에 출시되는 팀카드는 인기 스낵 '칸쵸'와 울산 팀카드를 결합한 상품으로 먹는 즐거움와 수집의 재미를 동시에 담았다. 상품은 칸쵸 3개와 팀카드 랜덤 1종으로 구성되며 가격은 5천 원이다. 팀카드는 총 10종으로 이번 에디션에서만 만나볼 수 있는 한정 디자인으로 제작돼 소장 가치를 높였다.

단순한 실물 상품에 그치지 않는 점도 눈길을 끈다. 지난 2월 출시된 팀카드와 동일하게 카드 뒷면의 고유 코드를 코튼시드 홈페이지에 입력하면 많은 카드를 등록한 상위 20명에게 특별 혜택을 제공하는 '탑콜렉터' 이벤트에 참여할 수 있고 포인트 라운지를 통해 경품에도 응모할 수 있다. 카드 수집을 넘어 지속적인 참여와 보상 경험까지 함께 누릴 수 있을 것으로 기대된다.

판매는 다양한 채널에서 순차적으로 진행된다. 내달 2일 오후 2시 문수축구경기장에서 열리는 포항스틸러스와 하나은행 K리그1 2026 11라운드 홈 경기 당일 경기장 내 울산 HD 팀카드 매장(1층 E1구역)에서 한정 수량 선판매가 이뤄지며 같은 날부터 GS25 울산빅크라운점에서도 구매할 수 있다. 나흘 뒤인 6일부터 울산 남구 소재 울산 HD 아카데미 실내 센터에서도 판매된다.

울산 관계자는 "팬분들께서 일상 속에서도 구단을 즐기시고 색다른 방식으로 소통하실 수 있도록 이번 협업을 기획했다"며 "앞으로도 수집과 참여의 재미를 결합한 다양한 콘텐츠로 팬 경험을 더 확장해 나가겠다"고 밝혔다.

울산은 내달 2일 오후 2시 문수축구경기장에서 포항과 하나은행 K리그1 2026 11라운드 홈 경기를 치른다. 현재 5승 2무 3패(승점 17)로 2위에 위치해 있는 울산이 '동해안 더비'를 승리로 장식하고 우승 경쟁에 불씨를 지필 수 있을지 관심이 모인다.