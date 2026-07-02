‘울산 호랑이 앞발’ 에릭, “나보다 팀이 먼저” 광주전에서 252일 만에 출격 준비

[골닷컴] 이현민 기자 = 호랑이의 앞발 에릭 파리아스(울산 HD)가 돌아왔다.

2026시즌 김현석 감독 체제에서 돛을 올린 울산은 전반기 15경기를 소화하며 8승 2무 5패 승점 26점 2위를 기록 중이다. 총 22골을 넣었고, 20실점을 허용했다. 득점은 2위로 준수했으나 많은 실점이 눈에 띄었다. 월드컵 브레이크 동안 화력은 더욱 극대화하면서 수비 안정에 중점을 줬다.

현재 울산은 선두 FC서울(승점32)에 6점 뒤져 있다. 격차를 서서히 좁히며 본격적인 선두 경쟁을 펼치겠다는 각오다. 후반기 첫 상대는 최하위 광주FC다. 5일 오후 7시 30분 광주월드컵경기장에서 하나은행 K리그1 16라운드를 치른다.

울산은 지난 4월 19일 홈에서 열린 광주와 첫 대결에서 말컹의 2골 1도움을 포함해 정승현·허율·이동경이 득점포를 가동하며 5-1 대승을 거뒀다. 역대 전적에서 19승 7무 6패, 원정 맞대결 역시 7승 5무 3패로 우위를 점하고 있다.

하지만 울산은 광주의 홈인 광주월드컵경기장에서 2016년 4월 19일 2대0(득점 김치곤·이정협) 이후 약 10년 동안 승리가 없다. 경기 날 기준 3,739일 동안 승전고를 울리지 못했다. 2020년부터 광주가 광주축구전용구장을 새로운 홈구장으로 사용하며 한동안 맞붙을 기회가 없었지만, 지난 시즌부터 다시 광주월드컵경기장을 사용하며 원정 악몽이 되살아났다. 2025시즌 울산은 광주 원정에서 두 차례 무승(18라운드 1-1, 37라운드 0-2)이다. 물론 광주월드컵경기장이 아닌 광주축구전용경구장에서는 울산이 좋은 기억을 갖고 있다. 2024년 8월 25일 원정에서 야고가 후반 41분 결승골을 터트리며 1-0 승리를 이끌었다. 돌아온 해결사 에릭도 지난해 5월 2일 홈에서 쐐기포로 3-0 완승을 주도, 28일 원정에서 동점골로 1-1 값진 무승부를 선사했다. 공격진이 폭발한다면 울산의 10년 묵은 광주월드컵경기장 징크스를 충분히 깨뜨릴 것으로 기대를 모은다.

울산은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 휴식기를 알차게 보냈다. 지난 6월 12일부터 19일까지 경상북도 영덕군에서 하계 전지훈련을 실시했다. 김현석 감독 주도 하에 시스템 변화와 함께 세부 전술을 다듬었고, 결속력 강화에 중점을 뒀다. 이후 울산으로 돌아와 짧게 휴식을 취한 뒤 보금자리인 클럽하우스와 강동구장에서 개인 컨디션을 끌어올리고 조직력을 다지면서 후반기 첫판을 대비했다.

천군만마를 얻었다. 브라질 1부 출신 골잡이 에릭이 지난달 1일 팀에 복귀했다. 지난해 3월 울산 유니폼을 입은 뒤 K리그1 28경기에서 10골을 터뜨리며 존재감을 발휘했으나 10월 아킬레스건 부상으로 전력에서 이탈했다. 힘든 재활 기간을 거쳐 8개월 만에 복귀, 영덕 하계 전지훈련에서 특유의 유연한 돌파와 날카로운 슈팅으로 연이어 골문을 가르며 쾌조의 컨디션임을 증명했다. 더 강해져 돌아왔다. 기존 야고(12경기 6골)·말컹(9경기 5골 2도움)과 브라질 트리오를 구축하며 화끈한 공격력을 발휘할 전망이다.

에릭은 “우리 울산 팬들의 함성이 정말 그리웠다. 동료들은 정말 능력과 기술이 뛰어나다. 나의 득점으로 이기고 싶은 마음도 있지만, 개인보다 팀이 좋은 성적을 거두는 데에 중점을 맞출 것이다. 구단과 팬들 기대에 부응할 것”이라며 비장한 각오를 밝혔다.

만약, 에릭이 이번 광주전에서 그라운드를 밟을 경우 252일 만에 복귀다. 더불어 득점까지 성공한다면 지난해 8월 24일 서울전 이후 315일 만이다.

울산이 이번 광주전에서 후반기 첫 단추를 잘 채운다면 선두 추격에 박차를 가할 수 있다. 광주 원정 후 6일 뒤인 11일 오후 7시 30분 호랑이굴에서 전북 현대와 자존심을 건 현대가 더비가 열린다.