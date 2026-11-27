[골닷컴] 이현민 기자 = K리그1 2연속 MVP에 도전하는 울산 HD 이동경이 축구화 끈을 바짝 조이고 있다.

울산은 29일 오후 2시 문수축구경기장에서 전북 현대와 하나은행 K리그1 2026 37라운드이자 현대가 더비에 임한다.

지난 시즌 9위로 강등 위기에 빠졌던 울산은 레전드 김현석 감독을 수장으로 앉힌 후 반등에 성공하며 현재 2위에 올라 있다. 시즌 종료까지 두 경기 남은 가운데 승점 57점으로 3위 대전하나시티즌(승점56)에 1점 앞서 있다.

울산이 이번 전북과 맞대결을 승리로 장식한다면 한 시즌 만에 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 무대 복귀에 가까워진다. 하루 전(28일) 대전이 FC서울에 패하고 다음 날 울산이 전북을 이기면 남은 최종전(12월 6일 대전-울산) 결과와 상관없이 2위를 확정한다.

울산은 8월 29일 김천 상무전을 시작으로 지난 1일 강원FC전까지 홈 6경기 무패(5승 1무)를 달리며 좋은 흐름을 이어가고 있다. 그러나 이번 시즌 전북과 세 차례 맞대결에서 3전 전패로 썩 재미를 못 봤다. 김현석 감독 부임 후 현대가 더비에서 아직 승리가 없다. 때문에 선수단 모두 어느 때보다 동기부여가 확실하다. 김현석 감독의 홈 고별전이자 2026시즌 홈 최종전이기 때문이다.

이번 시즌 35경기 13골 13도움으로 MVP 자격을 증명하고 있는 부주장 이동경은 “감독님을 위해 꼭 현대가 더비를 승리하고 싶다. 앞선 3경기 결과(전북전)로 모든 선수 자존심에 금이 갔다. 정신 무장을 잘해 마지막 홈경기를 승리로 장식하겠다”며 각오를 다졌다.

현대가 더비 연패 사슬을 끊을 적임자는 이동경이다. 통계가 말해준다. 울산은 이번 시즌 리그에서 57골을 넣었는데, 이동경이 직접 관여(득점·도움)한 건 26골로 45.6%에 달한다. 팀의 2골 중 1골에 기여한 셈.

왼발의 스페셜리스트답게 이동경은 울산 유니폼을 입고 K리그1에서 기록한 33골 중에 28골, 무려 87.9%를 왼발로 만들어냈다. 페널티킥 2골과 직접 프리킥 1골을 제외한 30골이 오픈 플레이에서 나왔다.

이동경은 이번 시즌 홈에서 득점력이 눈에 띈다. 리그 13골 중에 9골로 약 70%를 호랑이굴에서 터트렸다. 9골 중에 6골(66.7%)이 후반에 나왔다.

더불어 이번 시즌 본인이 넣은 13골 중에 8골(61.5%)을 후반에 터트렸다. 특히 후반 16분 이후에만 6골, 그 중에서 21~35분 사이에 4골을 기록할 정도로 후반에 강한 사나이다.

이동경의 매서운 발끝과 득점왕에 도전 중인 야고(29경기 17골 1도움)까지 터진다면 울산이 현대가 더비 5연패 탈출에 성공할 수 있을 전망이다.