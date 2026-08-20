'울산 전격 복귀' 박용우 "돌아와 꿈만 같아…다시 정상으로 향하는 데 힘 보태겠다"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 박용우(32)가 울산 HD의 명가 재건에 힘을 보탠다.

울산은 19일 박용우 영입을 발표했다. 지난 2023년 여름 알 아인으로 떠나며 해외 무대에 도전장을 내민 박용우는 3년 만에 울산으로 금의환향하게 됐다.

박용우는 군 복무 기간을 제외하고 울산에서만 6년간 활약하며 뚜렷한 족적을 남겼다. 특히 K리그1, 코리아컵, 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그(ACL) 우승 메달을 모두 목에 걸며 '우승 트로피 수집가'로 거듭났다. 알 아인 이적 후에도 2023/24 ACL에서 토너먼트 전 경기 선발 풀타임 출전이라는 대기록을 작성하며 팀의 우승을 견인했다.

넓은 시야와 탁월한 패스 능력을 자랑하는 박용우의 합류로 울산은 수비진과 중원의 무게감을 한층 더 끌어 올리게 됐다. 박용우는 주 포지션인 수비형 미드필더는 물론 유사시 센터백까지 소화할 수 있는 멀티 플레이어로, 울산의 수비 안정화에 큰 힘을 보탤 전망이다.

박용우는 20일 울산과 인터뷰에서 "아직 실감이 나지 않는다. 울산에 돌아온 것이 꿈만 같고 정말 기쁘다. 많이 기대된다"고 소감을 전했다.

올여름 알 아인과 계약이 만료된 박용우는 한때 해외 리그 진출을 타진하기도 했지만, 끝내 울산 이적을 결심했다. 이에 대해서는 "울산이 가장 적극적이었다. 정승현과도 많이 이야기했다. 그런 부분에서 마음이 많이 끌렸고, 울산 측과 직접 통화하면서 이적해야겠다는 마음이 들었다"고 설명했다.

박용우는 알 아인 이적 당시 언젠가는 울산에 돌아오고 싶다는 뜻을 전했다. 3년 만에 약속을 지킨 셈이다. 박용우는 "그때도, 지금도 울산에 돌아오고 싶다는 생각을 했다. 물론 모든 여건이 잘 맞아야 한다. 축구에서는 무슨 일이 일어날지 모르는 법이다. 제가 울산에 오고 싶어도 오지 못할 수 있고, 또 반대의 상황이 있을 수 있다. 이번에는 그런 부분이 잘 맞았다. 울산을 떠난 뒤에도 항상 지켜봤고, 시즌이 끝나면 찾아올 만큼 사랑하고 좋아했다. 정말 잘 됐다고 생각한다"고 밝혔다.

울산에서 무엇을 이루고 싶은지 묻는 질문에는 "울산에 처음 왔을 때는 지금과 같은 팀이 아니었고, 강팀이 돼 가는 과정을 함께한 뒤 팀을 떠났다. 울산이 다시 그때의 모습으로 돌아갈 수 있도록 최선을 다해 돕고 싶다"고 답했다.

마지막으로 박용우는 "울산을 떠난 뒤에도 많은 팬분이 좋은 말씀을 많이 해 주시고, 그리워해 주셨다. 제가 그 정도의 선수가 아닌데도 좋게 말씀해 주셔서 감사드린다. 열심히 응원해 주시고 환영해 주시는 만큼 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 힘주어 말했다.