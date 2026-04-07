울산 기대주 최석현, 2026시즌 K리그 첫 이달의 영플레이어상 수상

[골닷컴] 강동훈 기자 = 울산 HD 수비수 최석현이 한국프로축구연맹 선정 2026시즌 K리그 첫 이달의 영플레이어상을 수상했다. 이달의 영플레이어상은 매달 K리그1에서 가장 뛰어난 활약을 펼친 영플레이어에게 주어진다.

영플레이어상 후보 자격 조건은 K리그1에 속한 선수 가운데서 ▲한국 국적, ▲만 23세 이하(2003년 이후 출생), ▲K리그 공식경기 첫 출전 연도로부터 3년 이하(2024시즌 이후 데뷔)를 기준으로 한다.

위 세 가지 조건을 충족하고, 해당 월의 소속팀 총 경기 시간 중 절반 이상에 출장한 선수를 후보군으로 한다. 이후 프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG) 위원들의 논의 및 투표를 통해 최종 수상자를 결정한다.

2026시즌 K리그 첫 이달의 영플레이어상은 K리그1 1라운드부터 5라운드까지 총 5경기를 평가 대상으로 했다. 후보에는 최석현을 포함해 강민준(포항 스틸러스), 문민서(광주FC), 서재민(인천 유나이티드), 신민하(강원FC) 등 총 9명이 후보에 올랐다.

최석현은 해당 기간 3경기에 출전해 라운드 베스트11에 2차례 이름을 올렸고, 1라운드 강원과 개막전에선 1도움을 기록하기도 했다. 울산은 최석현이 출전한 1라운드 강원전, 3라운드 부천FC전, 4라운드 제주 유나이티드전에서 모두 승리를 거뒀다. 그 결과 TSG 평균 평점 1위(6.8점)에 올랐고, TSG 위원들의 가장 많은 표를 얻었다.

2003년생 최석현은 울산 유스 출신으로, 측면 수비와 중앙 수비를 모두 소화할 수 있는 멀티 자원이다. 2024년 프로 데뷔 후 K리그2 충북청주FC로 임대됐다가 지난해 울산에 복귀했고, 올해 울산의 주전 수비수로 자리 잡았다. 프로 3년 차를 맞아 처음으로 이달의 영플레이어상을 수상했다. 최석현에게는 트로피와 함께 상금이 수여될 예정이다.