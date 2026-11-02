‘우주로 응원 쏜다!’ 화성FC, PO 진출 기원 온라인 이벤트 ‘화성으로 가는 응원정거장’ 진행

프로축구 화성FC가 플레이오프(PO) 진출을 향해 막바지 경쟁을 펼치고 있는 선수단을 응원하기 위해 ‘화성으로 가는 응원정거장’ 온라인 이벤트를 진행한다. 화성FC는 이번 이벤트를 통해 승리를 향한 선수들의 발걸음에 팬들의 응원을 더해 화성FC만의 우주를 채울 계획이다.

이번 이벤트는 PO 순위권에서 경쟁 중인 선수단에 힘을 보태고, 2027년 전국체전 개최에 따른 경기장 보수공사로 원정 일정을 이어가고 있는 상황을 반영해, 경기장 밖에서도 팬들에게 새로운 방식의 참여형 응원 기회를 제공하기 위해 기획됐다. 특히 이번 이벤트 프로그램은 구단 사무국 직원이 AI 프로그램을 통해 직접 기획·개발하여 의미를 더했다.

사이트에 접속하면 화성 행성을 중심으로 궤도가 돌고 있는 메인화면이 나타난다. ‘응원 메시지’ 버튼을 누르면 다양한 우주 장식 캐릭터를 직접 꾸밀 수 있다. 닉네임과 응원 메시지를 적고 ‘궤도에 올리기’를 누르면 팬이 만든 캐릭터와 메시지가 행성 궤도를 따라 움직인다.

메인화면의 ‘선수단 별자리 보러가기’ 버튼을 클릭하면 선수단 등번호 별자리가 펼쳐진 밤하늘 ‘마스 유니버스’로 이동한다. 원하는 선수의 별자리를 선택하거나 검색을 통해 선수 개인에게 응원 메시지를 남길 수 있다. 메시지가 쌓일수록 흰색 별이 주황색으로 채워지며 메시지 10통이 모이면 주황색 별자리가 완성된다. 팬들이 남긴 메시지는 ‘별빛 저장소’에서 모아볼 수 있다.

다음 경기 GIM K리그2 02:30 HWA

응원 메시지를 남긴 뒤에는 메인화면의 ‘이벤트 응모하기’를 통해 특별 이벤트에도 응모할 수 있다. 이벤트는 누구나 참여할 수 있으며, 문의 사항은 사이트 내 오른쪽 상단 물음표 버튼에서 상세하게 확인할 수 있다. 이벤트를 통해 모인 응원 메시지들은 선수단에게 전달되어 큰 힘을 보탤 예정이다.

한편, 화성FC는 현재 2경기만을 남겨놓고 있는 가운데 PO 진출 마지노선인 6위(12승9무9패·승점 45)에 머물고 있다. 다만 한 경기를 덜 치른 7위 충남아산FC(승점 42)가 바짝 추격 중인 터라 안심할 수 없는 상황이다. 더군다나 최근 5경기 무승(3무2패)으로 흐름이 좋지 못하다.

PO 도전을 이어가는 화성FC는 분위기를 바꿔야 하는 상황 속에서 오는 7일 설기현 감독을 새롭게 선임한 김해FC와 32라운드를 치른다. 화성FC는 올해 한 차례 맞대결(2라운드)에서 페트로프의 멀티골을 앞세워 2대 0 승리를 거둔 좋은 기억이 있다.