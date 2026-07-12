‘우승 횟수만 무려 83회’ 葡 최고 명문의 관심…“‘체코전 승리 이끈 영웅’ 황인범, 포르투 영입 대상에 올라”

한국의 중원 사령관 황인범(29·페예노르트)이 명문 포르투(포르투갈)의 영입 대상에 올랐다.

아 볼라, 오 조구, 헤코르드 등 포르투갈 매체들은 12일(한국시간) “중앙 미드필더 보강을 추진 중인 포르투는 황인범을 영입 대상에 추가했다. 아직 협상을 시작하는 등 구체적인 움직임은 없지만, 내부 논의를 통해 향후 영입 계획을 검토 중”이라고 일제히 보도했다.

보도에 따르면 포르투는 지난 시즌 임대 영입한 세코 포파나가 원소속팀인 스타드 렌(프랑스)으로 복귀하자 그를 대체하면서 동시에 빅토르 프로홀트와 주전 자리를 놓고 직접 경쟁할 수 있는 중앙 미드필더를 찾고 있다.

이런 가운데 포르투는 올여름 이적 가능성이 제기된 데다, 2026 북중미 월드컵에서 눈부신 활약을 펼친 황인범을 주시하기 시작했다. 실제 황인범은 조별리그 1차전 체코전에서 1골·1도움을 올리며 한국의 2대 1 역전승을 견인했고, 2차전 멕시코전과 3차전 남아공전에서도 중원을 책임졌다.

특히 포르투를 이끌고 있는 프란체스코 파리올리 감독이 황인범을 높게 평가하고 있다. 파리올리 감독은 지지난 시즌 아약스 사령탑으로 재임할 당시 페예노르트(이상 네덜란드)와 맞대결을 통해 황인범의 활약을 지켜봤다.

물론 포르투는 황인범에게 관심을 보이곤 있지만, 최우선 순위는 지난 시즌 좋은 활약을 펼친 포파나 완전 영입이다. 때문에 황인범 영입을 위해 구체적인 움직임은 아직 없는 상태다. 포르투는 포파나 완전 영입이 무산될 경우에 페예노르트에 제안을 보내면서 황인범 영입에 나설 계획이다.

황인범은 올여름 페예노르트를 떠날 가능성이 큰 상황이다. 새로운 선수 영입을 위한 이적 자금을 마련하기 위해 기존 선수 매각을 추진하고 있는 페예노르트가 황인범 매각을 고려하고 있는 탓이다. 이미 페예노르트는 황인범을 대체할 선수로 샤를 반하우트를 영입하기도 했다.

페예노르트가 황인범 매각을 고려하고 있는 건 지난 시즌 부상이 잦았던 데다, 경기력 기복 문제로 전력에 큰 도움이 되지 못했기 때문이다. 실제 황인범은 종아리와 발목 등을 연이어 다쳐 부상자 명단에 이름을 올린 시간이 길었고, 결국 경기력이 저하돼 부진에 빠졌다.

황인범의 계약기간이 2년밖에 남지 않은 것도, 페예노르트가 매각을 고려하는 이유다. 페예노르트로선 재계약을 맺는 게 아니라면, 통상적으로 이적료는 계약기간과 반비례하는 것을 생각했을 때 올여름 매각해야 이적료라도 최대한 확보할 수 있다.

한편, 1893년 포르투를 연고로 창단된 포르투는 무려 133년 역사를 자랑하는 명문이다. 지난 시즌을 포함해 포르투갈 프리메이라 리가 우승만 무려 31회다. 또 타사 드 포르투갈(포르투갈 컵) 20회, 수페르타사(포르투갈 슈퍼컵) 24회, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 1회 등 트로피를 들어 올린 횟수가 53회에 달한다.